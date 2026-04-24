Checo Pérez critica nueva era de Fórmula Uno: pilotos no la entienden

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez se unió a las voces críticas contra los nuevos autos y reglas de la F1 al asegurar que "nadie la entiende" y que es menos divertida.

Con los cambios en el reglamento de Fórmula Uno, se esperaba que se volviera un campeonato más parejo y llamativo, pero solamente han provocado quejas de los pilotos y los aficionados por ser una competencia "artificial", debido a la gran carga del factor eléctrico en las unidades de potencia.

Las voces de los protagonistas no se han callado y expresan abiertamente el rechazo hacia esta nueva era.

Sergio Pérez, piloto mexicano de Cadillac, expresó que es tanta la revolución dentro del campeonato que ni ellos la entienden al 100 por ciento.

"Sí es una Fórmula Uno muy diferente. Realmente, nadie la entiende... No la entendemos los pilotos ni los ingenieros", comentó el tapatío.

Ante la dependencia a las estrategias enfocadas en la conservación y gestión de energía, los pilotos no disfrutan el manejo del monoplaza y "Checo" ve a los autos lejos de lo que eran hace un par de años.

"Ahora es mucho más importante la parte eléctrica, la parte de recargar. Es una realidad que los coches no son tan divertidos como eran antes", expresó.

Aunque todavía tienen mucho que aprender los equipos de la F1, el mexicano sabe que estos factores técnicos afectan mucho lo que pasa en la pista, donde —en ocasiones— un auto puede ser más veloz que otro y no se conoce la razón.

"Yo creo que tenemos mucho que aprender, tantos los equipos como los pilotos, mucho que adaptarnos, pero sí quita mucho el factor de ir lo más rápido posible, muchas veces en calificación cuando vas lento terminas siendo más rápido. En las carreras también llega un momento en el que vas 80 o 90 kilómetros y no sabes por qué, es difícil saberlo porque no tienes la información en ese momento", puntualizó.

Para el Gran Premio de Miami, "Checo" y Cadillac serán una de las escuderías que llegarán con mejoras para buscar sus primeros puntos en la temporada.

