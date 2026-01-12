Guadalajara presentó oficialmente a sus embajadores rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, durante un evento celebrado este lunes en la explanada del Estadio AKRON, uno de los recintos que albergará partidos del certamen mundialista.

La ceremonia reunió a autoridades deportivas, representantes de la FIFA, integrantes del Comité Organizador Local y destacadas figuras del deporte jalisciense, quienes coincidieron en que este nombramiento forma parte del legado deportivo, social y cultural que dejará el Mundial en la ciudad.

Al evento asistieron Juan José Frangie Saade, presidente municipal de Zapopan y encargado del Comité Organizador GDL 2026; Verónica Delgadillo García, presidenta municipal de Guadalajara; Olimpia Cabral Rodríguez, Host City Manager Guadalajara 2026; Montserrat Hidalgo, Host City Officer Guadalajara 2026; Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, además de autoridades estatales y municipales.

Los embajadores, reconocidos por su trayectoria y aportación al deporte a nivel nacional e internacional, tendrán la responsabilidad de representar a Guadalajara ante el mundo, promover los valores del fútbol y fortalecer el vínculo entre la afición y la Copa del Mundo.

Durante el evento, Jürgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México, subrayó la relevancia de este nombramiento y el impacto que estas personalidades han tenido a lo largo de los años.

“Este evento celebra la historia de éxito de estos individuos orgullosamente jaliscienses, quienes han inspirado a millones de personas a soñar. Veintisiete leyendas que, por sus acciones dentro y fuera de la cancha, del green, de la pista, de la arena olímpica o de la fosa de clavados, han puesto en alto el nombre de Guadalajara y de Jalisco. Hoy no solo son homenajeados, sino que también se suman oficialmente como embajadores a esta gran aventura mundialista de 2026”, señaló Mainka.

El Estadio AKRON continúa con las adecuaciones necesarias para cumplir con los estándares establecidos por la FIFA, mientras que el Comité Organizador Local, en coordinación con autoridades estatales y municipales, trabaja en distintos frentes para consolidar a Guadalajara como una de las sedes más destacadas de la Copa del Mundo 2026.

SV