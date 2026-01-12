Lunes, 12 de Enero 2026

Real Madrid se despide de Xabi Alonso y anuncia a su nuevo entrenador

La destitución se dio después de la derrota de los blancos en la Supercopa de España

Por: Oralia López

Xabi Alonso, durante la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda, Arabia Saudita. EFE / K. Försterling

Real Madrid se despidió este lunes de Xabi Alonso.

En un breve comunicado, el equipo merengue dio a conocer que, "de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso", se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", señala el texto difundido en la página oficial de los blancos.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

Además de anunciar la salida de quien también fue técnico del Bayer Leverkusen, el Madrid informó que Álvaro Arbeloa es su nuevo entrenador, de quien destacó las credenciales con las que tomará las riendas a partir de hoy 12 de enero.

"Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021, proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025".

También destaca que como jugador, Arbeloa "formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España".

Y agrega que "con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional".

