Guadalajara y Atlas buscan consolidar su arranque ganador

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX apenas calienta motores, pero la Jornada 2 se presenta como la primera gran prueba de fuego para los equipos de Jalisco . Tras un debut exitoso, el Guadalajara y los Rojinegros del Atlas saltarán a la cancha esta semana con un objetivo claro: mantener la inercia ganadora y confirmar que sus triunfos en sus respectivos debuts no fueron casualidad.

El martes 13 de enero, a las 21:10 horas, el Guadalajara visitará a los Bravos de FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El Rebaño Sagrado llega en una posición envidiable: es segundo lugar general tras una contundente victoria de 2-0 sobre Pachuca en la fecha inaugural, solo superado por la diferencia de goles del Necaxa.

Curiosamente, Juárez se ha convertido en una "sucursal" de buenos resultados para los rojiblancos. Históricamente, Chivas domina el historial frente a los Bravos, y en sus últimas visitas a la frontera ha logrado imponer condiciones con un futbol dinámico. Sin embargo, no será un duelo sencillo, ya que el equipo fronterizo también ganó su primer encuentro y marcha en la cuarta posición, lo que convierte este duelo en un choque directo por el liderato general. El técnico rojiblanco buscará aprovechar la solidez defensiva mostrada en la Jornada 1 para frenar el ímpetu de los locales.

Por su parte, el Atlas entrará en acción el miércoles 14 de enero a las 17:00 horas, visitando a un herido Cruz Azul, que ahora jugará como local en el Estadio Cuauhtémoc. Los Zorros ocupan actualmente la séptima posición tras un sólido triunfo de 1-0 que les permitió sumar sus primeros tres puntos.

El antecedente inmediato entre estos dos equipos favorece el espectáculo, aunque jugar como visitante frente a La Máquina suele ser un escenario hostil para los tapatíos. Una curiosidad estadística es que Atlas ha logrado cerrar los espacios de manera efectiva en sus últimas visitas para medirse a los Cementeros, y frente a una Máquina que cayó en su debut (lugar 12 de la tabla), los dirigidos por Diego Cocca buscarán capitalizar la desesperación de los celestes. Sumar de a tres en la capital poblana enviaría un mensaje de autoridad al resto de la liga.

La jornada iniciará el martes con el duelo entre Puebla y Mazatlán, seguido de un interesante Necaxa vs Monterrey, donde los Rayos defenderán su liderato momentáneo. Pachuca y León cerrarán la actividad del primer día en un "duelo de hermanos" con tintes de revancha.

El miércoles, además del Atlas, destaca el enfrentamiento entre el campeón América y San Luis, donde las Águilas buscarán su primera victoria tras empatar en el debut. Finalmente, la jornada cerrará con dos platos fuertes: Tigres vs. Pumas, un clásico moderno de alta intensidad, y Toluca vs. Santos, donde los Diablos querrán aprovechar su localía para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Con la tabla general sumamente apretada, cada punto en esta jornada doble será vital para definir quiénes dormirán en la zona de clasificación directa y quiénes empezarán a cargar con la presión del sótano.

Jornada 2

Martes 13 de enero

Puebla vs Mazatlán. 17:00 horas. Estadio Cuauhtémoc

Necaxa vs Monterrey. 19:00 horas. Estadio Victoria

Pachuca vs León. 19:06 horas. Estadio Hidalgo

FC Juárez vs Guadalajara. 21:10 horas. Estadio Benito Juárez

Miércoles 14 de enero

Cruz Azul vs Atlas. 17:00 horas. Estadio Cuauhtémoc

Querétaro vs Tijuana. 19:00 horas. Estadio La Corregidora

América vs San Luis. 19:05 horas. Estadio Ciudad de los Deportes

Tigres vs Pumas. 21:06 horas. Estadio Universitario

Toluca vs Santos. 21:10 horas. Estadio Nemesio Díez

SV