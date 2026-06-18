La segunda jornada del Grupo D de la Copa del Mundo ofrecerá uno de los encuentros más atractivos de esta fase cuando Estados Unidos y Australia se enfrenten este jueves en el Estadio Seattle a las 13:00 horas, en un duelo que podría definir el rumbo del sector y acercar a uno de los dos equipos a los dieciseisavos de final.

Ambas selecciones llegan con tres puntos tras imponerse en sus respectivos debuts. Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en Los Ángeles, mientras que Australia derrotó 2-0 a Turquía, por lo que el vencedor de este compromiso quedará en una posición favorable para asegurar su clasificación a la siguiente ronda, incluso como líder del sector.

Los antecedentes recientes favorecen a Estados Unidos. Ambas selecciones se enfrentaron en octubre de 2025 en un partido amistoso que terminó con victoria estadounidense por 2-1. El otro antecedente entre ambos también favorece al conjunto de las barras y las estrellas.

Con el liderato del Grupo D en disputa, Seattle será escenario de un encuentro donde cada detalle puede marcar diferencia. Estados Unidos buscará confirmar su condición de candidato dentro del sector y aprovechar el impulso de jugar en casa, mientras que Australia intentará dar un golpe sobre la mesa y acercarse a la clasificación.

Estados Unidos y Australia; con pronóstico reservado

Sobre el papel, estadounidenses y australianos aparecen como los principales candidatos para disputar el liderato del grupo. Sin embargo, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino parte con una ligera ventaja gracias a su condición de local y a la actuación mostrada en su presentación mundialista.

Ante Paraguay, Estados Unidos ofreció una de las exhibiciones más completas de la primera jornada. Folarin Balogun marcó dos goles en su debut en una Copa del Mundo y encabezó una ofensiva que generó oportunidades de forma constante. Gio Reyna también apareció en el marcador durante el tiempo agregado para sellar una victoria que fortaleció la confianza del equipo anfitrión.

El proyecto encabezado por Pochettino llega a este Mundial con una base consolidada entre jugadores de la MLS y futbolistas que militan en Europa. Christian Pulisic continúa como una de las referencias ofensivas, mientras que Weston McKennie y Tyler Adams aportan equilibrio en la mitad de la cancha. En defensa, Tim Ream podría escribir un capítulo especial al convertirse en el estadounidense de mayor edad en disputar un partido mundialista.

Australia volverá a demostrar su capacidad

Del otro lado estará una Australia que volvió a demostrar su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia. Los Socceroos iniciaron el torneo con un triunfo sobre Turquía y mantienen la confianza de un grupo que combina experiencia internacional con futbolistas que disputan su primera Copa del Mundo.

El técnico Tony Popovic ha apostado por una renovación gradual de la plantilla sin perder la estructura que ha permitido a Australia convertirse en un participante constante en los Mundiales. El liderazgo del portero Mat Ryan, junto con la experiencia de Jackson Irvine, Aziz Behich y Mathew Leckie, representa una base importante para afrontar este compromiso.

Además, jugadores como Nestory Irankunda, Cristian Volpato y Tete Yengi ofrecen variantes ofensivas que podrían convertirse en un factor durante el encuentro. En la defensa, Harry Souttar y Alessandro Circati tendrán la tarea de contener el ataque estadounidense.

Todo está listo para un partido que enfrenta a dos selecciones que comenzaron ganando y que ahora pondrán a prueba sus aspiraciones en la Copa del Mundo 2026.

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AO