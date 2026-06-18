Escocia y Marruecos se juegan gran parte de su futuro en el Mundial 2026

La actividad del Grupo C de la Copa del Mundo continuará este viernes con un duelo que promete intensidad cuando Escocia y Marruecos se enfrenten en el Estadio Boston a las 16:00 horas , en un partido que podría resultar determinante para definir el rumbo de ambos equipos en la competencia.

Los dos conjuntos llegan con sensaciones positivas después de la primera jornada, aunque por caminos distintos. Escocia ocupa sorpresivamente el liderato del sector tras derrotar 1-0 a Haití, mientras que Marruecos dejó una de las actuaciones más llamativas del arranque del torneo al igualar 1-1 frente a Brasil, un resultado que incluso dejó la impresión de que los africanos pudieron llevarse algo más.

Escocia podría pasar a la siguiente ronda si vence a Marruecos

Para los escoceses, el compromiso representa una oportunidad de oro. Una victoria los colocaría con seis puntos y los dejaría con un pie en la siguiente ronda, algo que pocos habrían pronosticado antes del inicio del campeonato. El conjunto de la isla británica rompió una larga sequía al conseguir frente a Haití su primera victoria en una Copa del Mundo desde Italia 1990, gracias a una anotación de John McGinn.

Sin embargo, el resultado no reflejó por completo el desarrollo del encuentro. Haití generó problemas durante varios pasajes del partido y obligó a Escocia a emplearse a fondo para conservar la ventaja. Esa experiencia dejó claro que el margen de error sigue siendo reducido para un equipo que busca regresar al protagonismo internacional. Ahora tendrá enfrente a un rival de características distintas.

Marruecos confirma ser una de las selecciones más respetadas

Marruecos, por su parte, confirmó en su debut por qué sigue siendo una de las selecciones más respetadas del panorama internacional tras lo realizado en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales.

Ante Brasil, los dirigidos por Walid Regragui mostraron orden, capacidad para competir y argumentos ofensivos. Ismael Saibari abrió el marcador para los africanos antes de que Vinícius Júnior estableciera el empate. Incluso después de la igualada, Marruecos continuó generando opciones de peligro y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos.

Ese rendimiento ha incrementado las expectativas alrededor del conjunto marroquí, que llega a Boston consciente de que una victoria podría colocarlo en una posición favorable para buscar el pase a la siguiente ronda. Un resultado distinto complicaría sus aspiraciones de cara a la última jornada.

En el plano individual, Marruecos cuenta con jugadores que atraviesan un momento importante en el futbol europeo. Nombres como Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Ismael Saibari y Youssef En-Nesyri forman parte de una generación que ha convertido al equipo africano en un rival capaz de competir frente a cualquier selección.

Escocia, por otro lado, confiará en la experiencia de futbolistas como John McGinn, Scott McTominay, Andrew Robertson y Billy Gilmour para intentar mantener el liderato del grupo. Existe además un antecedente mundialista entre ambas selecciones. En Francia 1998, Marruecos derrotó 3-0 a Escocia en la fase de grupos, aunque ninguna de las dos consiguió avanzar a la siguiente ronda.

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