La reciente convocatoria de la selección de Brasil para el Mundial 2026 desató un problema comercial en la industria de los coleccionables. Después de rumores y dudas, el director técnico Carlo Ancelotti incluyó a Neymar en su lista definitiva.

Panini, la empresa encargada de comercializar el álbum oficial del torneo, excluyó al delantero de su edición inicial, luego de que no fuese parte indiscutible del proceso de Ancelotti. Sin embargo, ahora con la decisión final de Carletto, los aficionados se preguntan si habrá “cartita” de Ney.

El error de cálculo con el jugador brasileño

Durante más de dos años, el atacante estuvo ausente de las convocatorias internacionales debido a lesiones de rodilla. La editorial asumió de manera anticipada que la probabilidad marcaba que Neymar se quedaría fuera del Mundial 2026.

Sin embargo, el estratega italiano rompió los pronósticos al confirmar el regreso del futbolista al equipo nacional. El jugador documentó su reacción mediante un video donde aparece llorando, confirmando así su participación en el torneo que se disputará en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe destacar que la publicación del álbum del Mundial se realizó con anticipación a varias listas finales de las selecciones, incluidas, por ejemplo, la de México, que aún no devela la lista final de jugadores que participarán de la justa internacional.

¿Habrá actualización del álbum oficial?

Hasta este momento, la compañía no emite ningún comunicado que confirme el lanzamiento de un paquete de actualización para los usuarios. Los coleccionistas exigen una solución para integrar a los jugadores que fueron convocados de última hora y que quedaron fuera de la primera impresión del documento.

En ediciones mundialistas anteriores, la empresa implementó la venta de sets adicionales para corregir estos huecos propios de la operación de las fechas. Sin embargo, en esta ocasión, la situación se mantiene a la espera.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB