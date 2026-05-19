La Selección de Alemania ha participado en todas las ediciones de la Copa Mundial de la FIFA desde Italia 1934 . Junto con Italia —que está en una crisis de identidad— son las que a día de hoy están en el escalón de cuatro copas levantadas: el combinado germano lo hizo en Suiza 1954, en casa en 1974, Italia 1990 y Brasil 2014 .

Sin embargo, desde ese entonces, la Mannschaft no ha podido encontrar nuevos engranajes para hacer funcionar a la maquinaria teutona. Tras la era de Joakim Löw y un breve mandato de Hansi Flick, Julian Nagelsmann está obligado a que Alemania vuelva a superar la Fase de Grupos después de 12 años , tarea que involucra a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador en el sector E de este año.

El equipo alemán contaría con el gran regreso de un líder

Tras retirarse de la selección en 2024, Manuel Neuer apunta a volver a usar la playera de su país para defender la portería y ampliar más la base de futbolistas militantes del Bayern Múnich, en la que están Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musica, Leon Goretska y, hasta hace un año, Leroy Sané, ahora del Galatasaray.

En las abarrotadas opciones de Nagelsmann también brillan otros como Antonio Rüdiger del Real Madrid, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, Kai Havertz con el Arsenal, Florian Wirtz con el Liverpool o Nick Woltemade en el Newcastle, lo que coloca a sus grandes referentes en clubes y ligas del más alto nivel.

El proceso de Alemania para el Mundial 2026 ha tenido sus altibajos. Tras quedar eliminados en Qatar, en 2024 cayeron en Cuartos de Final de la Euro con España y el año pasado Portugal los eliminó en la Semifinal de la Liga de Naciones, en la que también perdieron el tercer lugar con Francia. Por otro lado, en las eliminatorias para la Copa del Mundo solo perdieron un duelo, con Eslovaquia, y terminaron encabezando el Grupo A, sellando el boleto directo.

Alemania está ante una gran oportunidad de dejar atrás sus únicas dos eliminaciones en la primera fase del Mundial , pero un equipo acostumbrado a ser protagonista necesitará más que ese paso para saciar el hambre que han tenido en el certamen que dominaron por completo en Brasil.

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FF