Final de la Liga MX: Estos son los árbitros para los partidos entre Pumas y Cruz Azul

Pumas y Cruz Azul definirán al campeón del futbol mexicano en una eliminatoria de 180 minutos por el título del Torneo Clausura 2026. El encuentro definitivo se disputará el próximo domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, si bien el primero será a media semana en Ciudad de los Deportes. Para estos compromisos, ya están definidos los árbitros que impartirán justicia en los duelos de Ida y Vuelta.

Los árbitros designados para la Final del Clausura 2026

Esta será la tercera ocasión en que Pumas y Cruz Azul se enfrenten en una final del futbol mexicano; la serie histórica se encuentra empatada con un triunfo por bando.

Para el juego de Ida, el árbitro central designado es Ismael López, quien estará acompañado por los asistentes Enrique Bustos y Christian Espinosa. El cuarto oficial será Yonatan Peinado y el quinto, Edgar Magdaleno. En el videoarbitraje, Diana Pérez estará a cargo del VAR y Salvador Pérez del AVAR.

Árbitro central: Ismael López

Asistente 1: Enrique Bustos

Asistente 2: Christian Espinosa

Cuarto oficial: Yonatan Peinado

Quinto oficial: Edgar Magdaleno

VAR: Diana Pérez

AVAR: Salvador Pérez

Por su parte, el partido de Vuelta estará a cargo de Daniel Quintero como juez central, apoyado en las bandas por Michel Espinoza y Michel Morales. El cuarto árbitro será Vicente Reynoso y Karen Díaz fungirá como quinta oficial. Guillermo Pacheco será el responsable del VAR, con Michel Caballero como AVAR.

Árbitro central: Daniel Quintero

Asistente 1: Michel Espinoza

Asistente 2: Michel Morales

Cuarto oficial: Vicente Reynoso

Quinta oficial: Karen Díaz

VAR: Guillermo Pacheco

AVAR: Michel Caballero

Cómo llegaron los equipos a la final de la Liga MX

El equipo dirigido por Efraín Juárez, Pumas, se instaló en la serie definitiva tras eliminar al Pachuca en las semifinales con un marcador global de 1-1, avanzando gracias a su mejor posición en la Tabla General.

En contraste, la escuadra comandada por Joel Huiqui, Cruz Azul, dejó en el camino a las Chivas con un global de 4-3, luego de empatar en la ida y conseguir la victoria en el encuentro de vuelta.

Ambos clubes buscan levantar el trofeo y terminar con sus respectivas sequías. Pumas está por cumplir 15 años sin coronarse en la Liga MX; la última vez que alzó el título fue en el Clausura 2011, cuando derrotó a Monarcas Morelia. Además, los universitarios no disputaban una final desde hace 10 torneos (cinco años), cuando cayeron ante el León de Ignacio Ambriz.

Por su parte, Cruz Azul suma cinco años sin ganar el campeonato, siendo el torneo Guard1anes 2021 su última conquista tras vencer a Santos Laguna. Sin embargo, los celestes regresan a una final apenas tres torneos después de su última aparición en el Clausura 2024, donde perdieron frente al América.

Cuándo son los partidos por el título del Clausura 2026

La Liga MX confirmó los horarios oficiales para la Gran Final del Clausura 2026. El partido de Ida se disputará el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul fungirá como local.

El encuentro de Vuelta se jugará el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. En este escenario, Pumas recibirá a La Máquina para definir al nuevo campeón del futbol mexicano.

*Con información de SUN

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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