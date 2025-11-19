Mundial 2026: Panamá, Curazao y Haití se quedan con los cupos de Concacaf

Curazao, Panamá y Haití conquistaron las tres plazas directas para el Mundial 2026, dejando a Jamaica y a Surinam con los puestos para el repechaje intercontinental. Un fracaso para Costa Rica y Honduras, selecciones históricamente más fuertes que se quedaron en el camino, justo en la edición donde hubo más cupos para la zona.

Panamá se valió de goles de César Blackman, Eric Davis y José Luis Rodríguez para arrollar el martes 3-0 a El Salvador y clasificarse a la segunda Copa del Mundo en su historia.

En un cierre electrizante y parejo de la última jornada de la ronda final de las eliminatorias de CONCACAF, Curazao logró la hazaña de alcanzar el boleto para su primer Mundial al empatarle sin goles como visitante a Jamaica, mientras que Haití aseguró su segundo viaje mundialista al derrotar a Nicaragua 2-0 en terreno neutral.

El avance de Panamá por el Grupo A también contó con la ayuda de la eliminada Guatemala que derrotó 3-1 a Surinam, el cual había llegado a la última fecha empatado en puntos con los panameños y adelante en la diferencia de goles. Los Canaleros terminaron con 12 puntos, tres más que los surinameses (9).

Con su empate, Curazao cerró la llave B con 12 puntos, uno más que Jamaica, que se metió como el mejor segundo lugar al repechaje. Haití avanzó por el C al terminar con 11 puntos, dos más que Honduras que no pasó del empate sin goles ante Costa Rica. Los dos centroamericanos quedaron eliminados.

Pese a su revés, Surinam avanzó con Jamaica al repechaje. Terminó empatado en puntos con Honduras pero con mejor diferencia de goles.