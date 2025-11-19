Miguel Herrera se despide de la selección de Costa Rica tras eliminación

El martes la Selección de Costa Rica firmó uno de sus peores fracasos en la historia, al no clasificar a la Copa del Mundo 2026 ni siquiera por la vía del repechaje, tras empatar contra Honduras en la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf. El máximo responsable señalado, es Miguel Herrera, el técnico mexicano que en conferencia de prensa dio a entender que no seguirá al frente del combinado tico.

Al ser cuestionado qué le faltó a su equipo para avanzar y si seguiría al frente de la selección de Costa Rica, el Piojo fue tajante.

"Faltó gol, ganar los partidos que teníamos que ganar. Ya me sentaré con el presidente para arreglar esa situación, hoy en la amargura y tristeza que tenemos vamos a barrer las heridas y estar tranquilos. Seguramente ya en estos días hablaremos con él para finiquitar esto", declaró.

Herrera repitió en varias ocasiones: "no me había encontrado nunca en mi carrera en esta situación desafortunada. Se intentó y no se pudo. No se concretaron las ilusiones, los sueños que tenía este grupo, hoy desafortunadamente se borraron".

Confesó estar "entre dolor, amargura, tristeza, calentura, molestia; estaba muy ilusionado, estoy muy orgulloso de los jugadores con los que me encontré. No conseguimos el objetivo, pero es futbol. Haber tenido el privilegio de dirigir a Keylor Navas y los 40 nombres de mi mandato, es algo por lo que estoy agradecido con Dios".

Finalmente, agregó que "nunca tuve un fracaso como este" y que "estamos eliminados, pero la vida continúa, pero debo trabajar más y prepararme para lo que venga si viene una oportunidad".