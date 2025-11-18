Costa Rica y Honduras fracasan y quedan fuera del Mundial 2026

Lo que parecía una posibilidad remota se confirmó como una histórica catástrofe futbolística: ni Costa Rica ni Honduras estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La última jornada de las eliminatorias de Concacaf resultó ser un baño de agua fría para el área. En un duelo centroamericano de vida o muerte, el empate 0-0 entre Costa Rica y Honduras en el Estadio Nacional de San José sentenció la suerte de ambos, en un resultado que se sintió como una derrota para las dos naciones.

Para Costa Rica, dirigida por Miguel "Piojo" Herrera, la eliminación es un fracaso rotundo. El empate los dejó en el tercer lugar del Grupo C con tan solo 7 puntos, confirmando su peor eliminatoria en décadas y rompiendo una racha de tres Mundiales consecutivos (desde Brasil 2014). El público tico despidió al equipo con abucheos y la promesa de una profunda reestructuración.

Por su parte, Honduras (que también terminó el martes eliminada) no pudo asegurar ni siquiera el cupo al Repechaje Intercontinental. Aunque terminaron segundos en su grupo, la paridad de puntos con Surinam y la necesidad de ser uno de los dos mejores segundos de la región les pasó factura. La victoria de Haití en su grupo y el avance de Jamaica y Surinam al repechaje dejaron a "La H" sin opciones por un estrecho margen de goles.

Mientras Curazao, Haití y Panamá celebran una clasificación histórica, las banderas de Costa Rica y Honduras ondearán a media asta, marcando un final doloroso para dos gigantes regionales que serán los grandes ausentes de la cita mundialista en Norteamérica.

