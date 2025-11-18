Aunque aún faltan selecciones por asegurar su boleto para el Mundial 2026 y el sorteo para la fase de grupos se realizará tan pronto como el 5 de diciembre, ya se conocen a las selecciones que serán cabezas de serie para el evento.

La Copa del Mundo será la primera en disputarse en tres países distintos, México, Estados Unidos y Canadá, y también la primera que contará con 48 naciones participantes; la primera ronda estará formada por 12 grupos, cada uno con una cabeza de serie que saldrá de uno de los tres anfitriones y de los nueve países mejor ubicados en el ranking FIFA.

¿Cuáles son las cabezas de serie para el sorteo de la Copa del Mundo?

Además de México, Estados Unidos y Canadá, que se ganaron el derecho por ser anfitriones, el bombo con las cabezas de serie de la Copa Mundial 2026 estará conformado por Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra y Portugal.

Esta será la cuarta vez en la historia que la Selección Mexicana sea colocada entre las cabezas de serie, como lo hizo en las ediciones de 1970 y 1986, en México, y en Alemania 2006, por su ubicación como quinta mejor selección del mundo en aquel entonces.

Las cabezas de serie del Mundial 2026: