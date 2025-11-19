La final de la Liga MX Femenil ya tiene fecha y horario

Todo ha quedado listo para la final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil entre Tigres y América. La ida se jugará este jueves y el duelo decisivo será el domingo 23 de noviembre. Los clubes se enfrentarán por cuarta ocasión en una final.

Los primeros 90 minutos se disputarán el 20 de noviembre en punto de las 20:00 horas en el estadio Azulcrema, cancha en la que Tigres nunca ha jugado una final. Aunque significa un nuevo reto para el equipo con más campeonatos en el futbol femenil mexicano, las "Amazonas" buscarán sacar la ventaja en la capital.

Debido a que Tigres terminó como superlíder de la fase regular, la gran final se jugará en El "Volcán", donde el América ya se coronó en una ocasión y buscará repetir la hazaña.

De las tres finales que han disputado ambas escuadras en el estadio Universitario, las Águilas sólo le han logrado anotar un gol a las dirigidas por Pedro Martínez, por lo que representará un verdadero reto.