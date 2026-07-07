El partido más llamativo de la ronda de Cuartos de Final tiene como protagonistas a Noruega, el “caballo negro” de esta edición y a Inglaterra, un plantel lleno de talento y experiencia y a dos goleadores de talla mundial como Erling Haaland y Harry Kane, por lo que el cruce promete goles y espectáculo que subirán más la temperatura en el calor de Miami este sábado.

El Androide noruego ha dejado claro que no le tiene miedo a nada ni a nadie y en la Copa del Mundo en la que está debutando ya suma siete goles y está en la carrera con dos campeones como Lionel Messi y Kylian Mbappé por el liderato de goleo de la competencia en el que un paso atrás está Harry Kane con seis festejos en la presente edición y 14 en tres participaciones.

La rivalidad entre ingleses y noruegos tendrá su primer episodio en un Mundial, pero han disputado doce partidos entre amistosos y de eliminación para las Copas Mundiales, con un amplio dominio de los Tres Leones con siete victorias, tres empates y solo dos triunfos vikingos, con 28 goles para el bando británico y siete para los nórdicos.

Inglaterra llega fortalecida al duelo contra Noruega tras vencer a uno de los países anfitriones

El combinado inglés que tiene a Thomas tuchel al frente ratificó su candidatura para llevar el trofeo a casa luego de ponerse a la altura en los Octavos de Final y eliminar a México en la capital del país con un doblete de Jude Bellingham en un abrir y cerrar de ojos y un penal de Harry Kane.

Supieron sufrir con diez hombres y resistir a un cierre de partido con los once jugadores en la cancha lanzados al frente y más de 80 mil personas impulsando desde la grada, por lo que los propios jugadores calificaron el partido como el más duro hasta ahora y la mayor prueba si querían aspirar al título.

Inglaterra ha demostrado su calidad individual y colectiva y su capacidad para resolver los partidos en instantes. Ante Panamá lograron marcar los dos goles en cinco minutos, ante el Congo fueron diez minutos, con México tampoco hubo espacio entre el primero y el segundo y con Croacia marcaron dos goles de vestidor al final del primer tiempo y el inicio del segundo.

No obstante, el espíritu vikingo nunca ha sido intimidado y han comprobado que no tienen miedo luego de eliminar a la pentacampeona, Brasil en la ronda previa con doblete de Haaland. Se impusieron a Senegal e Irak en la Fase de Grupos, cayeron con Francia usando suplentes y superaron a Costa de Marfil, también gracias a su gran figura y están haciendo historia con la mejor participación de Noruega en la Copa del Mundo, 28 años después de su última aparición en el certamen y quieren alargar este capítulo lo más posible.

Noruega hará la remada de su vida

El enfrentamiento de Haaland con los centrales ingleses será un choque constante en el que se conocen a la perfección por la Premier League. Ezri Konsa es jugador del Aston Villa y lo ha enfrentado, sin embargo, el mano a mano más intenso será con Marc Guéhi, compañero del Androide en el Manchester City y ahora tendrá la encomienda de nulificar al noruego, algo en lo que casi todos han fallado en esta justa.

Por otro lado, la defensa noruega tendrá que hacer la remada de su vida para frenar la velocidad inglesa de Marcus Rashford, Anthony Gordon, Noni Madueke o Bukayo Saka, que serán una amenaza por fuera, mientras Bellingham y Kane se infiltran por el interior, dándole a la zaga varios flancos de los que deben protegerse.

Las dos naciones llegan con un gran momento al sexto partido de la Copa del Mundo, tienen las armas para lograr trascender y será cuestión de cometer un error para quedar eliminado. Noruega quiere ser el verdugo de otra campeona del mundo, mientras que Inglaterra aspira con seguir adelante y cortar una sequía de 60 años, pero solo uno podrá seguir adelante en las Semifinales.

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AO

