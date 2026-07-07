La reciente eliminación que sufrió la Selección Mexicana frente a Inglaterra expuso escenas de frustración colectiva. Más allá de la pasión deportiva, diversas organizaciones alertan sobre un preocupante fenómeno que ocurre de forma paralela: el incremento de la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres . El riesgo en los hogares tiende a agravarse drásticamente durante el desarrollo de la Copa Mundial 2026.

El problema no radica en el deporte en sí, sino en circunstancias preexistentes que intensifican conductas agresivas en entornos familiares. Diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos han advertido sobre esta situación en los países anfitriones del torneo, donde este tipo de agresiones suele intensificarse tanto en espacios públicos como privados .

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Panorama del riesgo en México

Los datos específicos del territorio mexicano reflejan una realidad compleja durante las jornadas de balompié. De acuerdo con los registros documentados, se observa un comportamiento claro sobre el incremento de agresiones vinculadas a las competencias:

Llamadas de auxilio : La Red Nacional de Refugios ha documentado que, cuando se realizan partidos del campeonato local, reciben entre un 15 % y un 20 % más de llamadas de auxilio.

: La ha documentado que, cuando se realizan partidos del campeonato local, reciben entre un 15 % y un 20 % más de llamadas de auxilio. Espacios afectados : Wendy Figueroa , representante de la organización, detalla que las agresiones no solo ocurren dentro de las casas o en contextos de pareja, sino también en las calles.

: , representante de la organización, detalla que las agresiones no solo ocurren dentro de las casas o en contextos de pareja, sino también en las calles. Conductas invisibilizadas: En estos contextos se suele naturalizar la forma en la que los hombres expresan la euforia, el enojo y las rivalidades mediante gritos, insultos o golpes a las paredes.

Factores detonantes según organismos internacionales

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las competencias de gran magnitud combinan múltiples elementos de riesgo. Entre ellos se encuentran el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la presión económica por apuestas y la intensidad emocional que generan los juegos .

Ciertas investigaciones demuestran que las agresiones no dependen del desenlace de la jornada. Un estudio de la Universidad de Lancaster, basado en denuncias policiales registradas en Inglaterra durante los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, concluyó que el riesgo de violencia doméstica aumentó un 26 % cuando la selección inglesa ganó o empató, y un 38 % cuando perdió .

El comportamiento de los reportes

Los estudios revelan que los reportes de auxilio disminuyen momentáneamente mientras se desarrolla el partido en la cancha. No obstante, las llamadas comienzan a incrementarse una vez que se decreta el silbatazo final del encuentro. El punto crítico de denuncias y agresiones ocurre entre 10 y 12 horas después de que concluye el evento deportivo.

Por esta razón, las instituciones exhortan a familiares, amistades y vecinos a mantenerse atentos ante posibles señales de peligro. Muchas víctimas se encuentran imposibilitadas para pedir ayuda de forma directa durante las jornadas de alta tensión.

Con información de SUN.

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