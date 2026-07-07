Chivas ya conoce el camino que recorrerá en el Torneo Apertura 2026 y la expectativa entre su afición comienza a crecer. Después de quedarse a un paso de la final en el torneo anterior, el Rebaño Sagrado afrontará una nueva oportunidad con un calendario definido y el objetivo de volver a pelear por el campeonato. Si quieres saber cuándo debuta, cuál es su rival y todo sobre el horario del primer partido del certamen, sigue leyendo.

El arranque del Apertura 2026 está cada vez más cerca y los seguidores rojiblancos ya pueden conocer las fechas que marcarán la temporada. Aquí encontrarás el calendario de Chivas, los partidos más esperados y los encuentros que definirán su recorrido en el futbol mexicano.

¿Cuándo juega Chivas en el Apertura 2026? Fecha y rival de su primer partido

El equipo tapatío ya tiene todo preparado para arrancar su participación en la nueva temporada de la Liga MX. La afición rojiblanca cuenta los días para volver a ver a su escuadra en la cancha.

El primer compromiso oficial de Chivas se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio de 2026. Este encuentro marcará el inicio de una nueva ilusión para los millones de seguidores que esperan ver al equipo campeón y que la sequía no se extienda a 10 años.

La cita será en el Estadio AKRON, recinto que vio por algunas semanas acción correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026; ahí recibirán la visita de los Diablos Rojos del Toluca. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, un horario estelar para disfrutar del buen futbol.

Este partido inaugural es fundamental para las aspiraciones del equipo. Iniciar con el pie derecho en casa siempre es una obligación para una institución tan grande y con tanta historia en el balompié nacional.

Así llega Chivas al nuevo torneo de la Liga MX

Para entender la expectativa actual, es necesario recordar lo sucedido en la Liga MX hace apenas unos meses. El equipo tuvo una participación sumamente destacada durante el pasado Torneo Clausura 2026.

El Rebaño se caracterizó por ser uno de los conjuntos más ofensivos y competitivos de todo el certamen. Los rojiblancos mostraron una mentalidad ambiciosa desde el primer minuto del campeonato, dejando claro que iban por el título.

Destacaron notablemente por su gran capacidad goleadora y su excelente desempeño como visitantes. Sumaron puntos clave en plazas muy difíciles, demostrando carácter y personalidad en cada estadio que pisaron.

El equipo cerró la fase regular en el segundo lugar de la Tabla General. Lograron acumular 36 puntos, producto de un futbol dinámico, vertical y sumamente atractivo para la tribuna.

Sus números fueron impresionantes: registraron 33 goles a favor y permitieron solo 17 en contra. Esta solidez defensiva combinada con su poderío en ataque los convirtió en un rival temible para cualquiera.

A pesar de esta fase regular tan sólida que los mantuvo siempre en los primeros puestos, el desenlace no fue el esperado. Su camino en la Liguilla concluyó de manera dramática en la instancia de semifinales.

Se enfrentaron a un duro Cruz Azul en una serie que mantuvo a todos al borde del asiento. Finalmente, el Rebaño cayó eliminado por un marcador global de 4-3, dejando un sabor agridulce, pero con la frente en alto.

El balón está por rodar en el Apertura 2026 y la pasión rojiblanca vuelve a encenderse en todo el país. ¿Podrá el equipo superar lo hecho en el torneo anterior y bordar una nueva estrella en su escudo? La respuesta comenzará a escribirse muy pronto.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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