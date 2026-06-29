Cuando el futbol llama, hay que atender la solicitud y cada cuatro años las selecciones nacionales hacen el llamado más importante para vivir la Copa del Mundo y este verano, Mostafa, de Marruecos y Renée con su familia, de Países Bajos, lo han hecho al seguir a sus naciones sede tras sede en México y Estados Unidos, donde han jugados sus equipos.

Mostafa ya ha tenido la experiencia mundialista hace cuatro años en Qatar , donde también hizo la peregrinación detrás de la estrella verde que llegó a la semifinal. “Esta es la segunda vez en la que estoy en un Mundial, fue genial en Qatar y espero que podamos hacer más ahora”, comentó.

El viaje de Renée ha pasado por Dallas, Houston, Kansas City y Monterrey en el cuarto partido, donde las llamativas playeras naranjas se hicieron notar entre la multitud y el neerlandés describió a la afición mexicana.

“Son muy apasionados, nosotros también. Creo que a los mexicanos les gusta lo que hacemos, cómo jugamos y que nuestro equipo entretiene a la gente y a ellos les encanta”. subrayó.

El marroquí añadió a la descripción que en México “hay una vibra completamente diferente a Estados Unidos. Incluso la gente, la comida, muchas cosas hacen que me sienta en Marruecos, no en otro país”, comentó Mostafa.

No obstante, hacer el maratónico recorrido a lo largo de Norteamérica implica un sacrificio y adaptar el calendario para lo inesperado después de la Fase de Grupos, a la que sí pudieron organizar un plan, pero programaron su viaje a México hasta la confirmación de Dieciseisavos.

“Qatar es diferente, es como una ciudad pequeña. La diferencia de viajar de país a país es difícil pero amamos y apoyamos al equipo y hacemos todo lo que sea para seguirlos. Empecé en Nueva York, después Boston y al último Atlanta”

“Conseguir los boletos para hoy no fue difícil, no hay muchos aficionados de Marruecos aquí, pero para el de Brasil había que comprar los boletos mucho antes, compré los boletos en la página de la FIFA tres meses antes”, relató Mostafa.

“El tema de los boletos no fue lo problemático, pero sí planear los vuelos, las distancias entre las ciudades sí son algo complicado, en mi familia somos cuatro los que venimos”, declaró el europeo.

Desde luego, la parte económica también juega un papel fundamental para poder completar el tour con la selección, independientemente de la que se trate y mientras Renée opta por no hacer cuentas mientras está en este lado del Atlántico, el desembolso de Mostafa ronda los 12 mil dólares, cerca de 209 mil pesos mexicanos con el tipo de cambio actual.

SV