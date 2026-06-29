Mundial 2026: Paraguay vence a Alemania en penales y pasa a Octavos

Paraguay escribió una de las páginas más memorables del Mundial 2026 al protagonizar la mayor sorpresa del torneo, hasta el momento. La Albirroja resistió durante más de 120 minutos en el Estadio Boston frente a una de las selecciones favoritas al título, empató 1-1 en tiempo reglamentario y terminó eliminando a Alemania por 4-3 en la tanda de penales para asegurar su lugar en los octavos de final.

El gran héroe de la tarde fue Orlando Gill . El guardameta paraguayo firmó una actuación extraordinaria al realizar seis intervenciones decisivas durante el encuentro y convertirse en la figura de la definición desde los once pasos al detener dos disparos que encaminaron la clasificación sudamericana.

El reto parecía monumental. Alemania llegaba como una de las selecciones más temidas del campeonato después de marcar diez goles en la fase de grupos, cifra que la colocó entre las ofensivas más productivas del torneo. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Alfaro apostaron por el orden defensivo, la disciplina táctica y la entrega para neutralizar el poderío europeo.

Los primeros minutos reflejaron el dominio esperado de los germanos, que generaron un par de aproximaciones peligrosas. No obstante, la ocasión más clara fue para Paraguay, cuando Junior Alonso apareció dentro del área con un remate que obligó a la intervención de Manuel Neuer y de la zaga alemana para evitar la caída de su arco.

La recompensa para los sudamericanos llegó antes del descanso . Al minuto 42, Julio Enciso aprovechó un descuido defensivo para definir con categoría y adelantar a la Albirroja, desatando la ilusión de toda una nación.

Con la ventaja en el marcador, Paraguay reforzó aún más su estructura defensiva. Gustavo Gómez, José Canale y el propio Alonso protagonizaron una actuación sobresaliente, cerrando todos los espacios y dificultando constantemente los ataques de una selección alemana que no encontraba soluciones.

No obstante, la insistencia europea terminó dando resultado al minuto 54 cuando Florian Wirtz envió un centro preciso y Kai Havertz apareció para conectar el balón, marcando el empate que devolvió la tranquilidad a Alemania.

El resto del encuentro mantuvo la misma dinámica. Alemania monopolizó la posesión y buscó con insistencia el gol de la victoria, mientras Paraguay resistía con gran ímpetu e intentaba sorprender mediante contragolpes. Ninguno logró romper el equilibrio y el compromiso se extendió hasta los tiempos extras. Durante los 30 minutos adicionales predominó el desgaste físico y la cautela, las oportunidades fueron escasas y el pase tuvo que definirse desde el punto penal.

La serie comenzó cuesta arriba para Alemania cuando Kai Havertz falló el primer cobro gracias a una espectacular atajada de Orlando Gill . Paraguay respondió con sangre fría y convirtió sus tres primeros disparos, acercándose a una clasificación que parecía sentenciada.

Sin embargo, cuando la Albirroja tenía la oportunidad de liquidar la serie, Fabián Balbuena erró su ejecución y mantuvo con vida a los europeos. La definición se prolongó hasta la muerte súbita, donde Jonathan Tah desperdició el siguiente cobro alemán al enviar el balón por encima del travesaño, dejando todo en los botines de José Canale, quien no desaprovechó la oportunidad y venció a Neuer con un disparo certero que desató la celebración sudamericana.

Paraguay consumó así la mayor campanada del Mundial 2026 al eliminar a una de las principales candidatas a quedarse con la copa y demostrar que el orden colectivo, el sacrificio y la determinación pueden imponerse incluso frente a las plantillas más poderosas.

Ahora, la Albirroja aguardará por su rival en los octavos de final, que saldrá del enfrentamiento entre Francia y Suecia. Con la confianza por las nubes y un arquero convertido en figura del torneo, Paraguay mantiene intacto el sueño de superar lo realizado en Sudáfrica 2010 cuando alcanzó los cuartos de final , siendo su mejor resultado en el Mundial.

SV