América pierde con Nashville y consuma su primer gran fracaso del semestre

La soberbia y la arrogancia suelen cobrarse facturas costosas, y esta vez el destinatario fue el América. Las Águilas firmaron su primer fracaso rotundo del semestre al quedar eliminadas de la Concacaf Champions Cup tras caer 1-0 ante el Nashville SC en el estadio Azteca. Con un marcador global idéntico, el conjunto de la MLS concretó una "hombrada" histórica, sellando un nuevo "aztecazo" que deja a Coapa sumida en la incertidumbre.

El verdugo de la noche fue Hany Mukhtar, quien al minuto 51 aprovechó las facilidades defensivas para marcar el único tanto del encuentro. A partir de ahí, el equipo de André Jardine, que atraviesa una crisis de resultados, lució desesperado y sin argumentos futbolísticos para revertir la situación, confirmando que el torneo internacional sigue siendo su gran deuda pendiente.

Los azulcremas lo intentaron, pero su falta de idea, de ritmo, de tranquilidad, fue factor para que las llegadas a la portería rival fueran austeras y estériles.

Lamentablemente, el espectáculo en la cancha fue empañado por el comportamiento de la afición azulcrema. En una entrada regular en el Coloso de Santa Úrsula, los seguidores locales lanzaron el grito homofóbico en al menos seis ocasiones. La falta de civismo obligó al cuerpo arbitral a detener el partido en dos periodos bajo el protocolo antidiscriminación de la Concacaf, sumando una mancha más a la eliminación.

Esta derrota completa una jornada fatídica para el futbol mexicano; tras la caída previa de Cruz Azul ante el LAFC, la eliminación del América ante Nashville confirma un dominio preocupante de la MLS sobre los equipos de la capital en esta edición de la justa continental.

