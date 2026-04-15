Play-In de la NBA arranca con drama y emoción

El inicio del play-in de la NBA, los Hornets de Charlotte vencieron al Heat de Miami, en tanto que los Trail Blazers de Portland dieron cuenta de los Suns de Phoenix.

En un partido cerrado que tuvo que irse a tiempo extra, los Hornets de Charlotte ganaron de forma dramática 127-126 contra el Heat de Miami con Jaime Jaquez Jr., con una canasta en los segundos finales y un tapón del tamaño del Spectrum Center, cortesía de Miles Bridges, para cerrar un partido de completo alarido y quedar a la espera del Magic o los 76ers para luchar por el octavo lugar de la Conferencia Este.

En ningún momento hubo tiempo para respirar o parpadear, la ventaja más amplia que hubo en el partido fue de ocho puntos para los avispones que borró Miami tan rápido como fue construida.

Durante el cierre del último cuarto, los de Florida lograron venir de atrás y tomar una ventaja de hasta seis puntos, pero también desapareció y, aunque lograron mantenerlos a un margen de tres cuando el partido se reducía a faltas obligadas para los tiros libres, quedó tiempo suficiente para que Coby White —quien tuvo una noche de triples vitales— hiciera otro para el empate a 114 con 10 segundos restantes para poner a toda la arena de pie.

En tiempo extra, cuando parecía que los locales tomaban el control absoluto con pocos segundos restantes, apareció Tyler Herro con un triple y tres tiros desde la línea para ponerse arriba por la mínima. Lamelo Ball, como el líder del equipo, fue quien tomó el balón para la canasta de la victoria con menos de cinco segundos en el reloj.

El mexicano, Jaime Jaquez tuvo una participación muy activa desde la banca en defensa y construcción ofensiva, no necesariamente traducida en puntos, al terminar con 13, con 6 rebotes y 8 asistencias en 41 minutos. Ball acabó como líder anotador del juego con 30 puntos, acompañados de una decena de asistencias. A Kon Knueppel, fuerte candidato a novato del año, le pesó su primer experiencia en postemporada con solo 6 unidades y en blanco en 6 triples que son la especialidad de la casa.

Donovan Clingan y Deni Avdija festejan tras la victoria sobre los Suns. AP/R. Franklin

Portland le roba el lugar a Phoenix

Los Trail Blazers de Portland superaron 114-110 a los Suns de Phoenix en un juego físico y duro para garantizar este martes su participación en la postemporada, en la que tras ganar en la repesca, le arrebataron la séptima siembra a los Soles y serán los rivales de los Spurs de San Antonio en la primera ronda a partir del domingo.

El último cuarto estuvo cargado de emoción para ambas bancas. Los locales habían logrado remontar una diferencia de hasta 14 puntos en el partido y construyeron su propia ventaja de 11 que puso a la gente a festejar de manera prematura a mitad del último cuarto, pero los Blazers, liderados por el serbio-israelí Deni Avdija con 41 puntos (uno más que el resto de los cuatro titulares sumados) y 12 asistencias, tuvieron la última palabra en un final decidido hasta la última posesión.

Los dirigidos por Tiago Splitter supieron controlar mejor las emociones que estaban a flor de piel en la duela, con un juego fuerte, intenso y en el que cometieron menos fallas cuando importó más.

Jalen Green, quien terminó con 35 puntos, había cargado con la remontada de los de Arizona para volver a meterse al partido de la mano de Dillon Brooks, que estaba dando una actuación destacada en ambos costados (20 puntos, 7 rebotes, 4 robos), pero no pudo terminar el partido al cumplir su sexta falta.

La buena noticia para los Suns es que les resta una vida más, que ahora será definitiva. Tendrán la oportunidad de seguir jugando en casa contra el vencedor de los Clippers vs. Warriors para definir al octavo lugar del Oeste y ser rival del Thunder de Oklahoma.