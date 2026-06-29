Slavko Vincic: quién es el árbitro de México vs. Ecuador en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se encuentra en una etapa decisiva y este martes 30 de junio México y Ecuador se jugarán el pase a los octavos de final en un Estadio Ciudad de México que promete un ambiente inmejorable. Además del rendimiento de ambas selecciones, la actuación del cuerpo arbitral será uno de los aspectos que acaparará la atención durante el encuentro.

Slavko Vincic, árbitro de Eslovenia, será el encargado de impartir justicia en este compromiso decisivo. Te contamos quién es, cuál ha sido su trayectoria y los antecedentes con los que llega al partido de 16avos de Final que definirá el futuro de mexicanos y ecuatorianos en el Mundial 2026.

¿Quién es Slavko Vincic y cuál es su experiencia?

Nacido en Maribor, Eslovenia, el 25 de noviembre de 1979, Slavko Vincic es un árbitro de 46 años con gafete internacional de la FIFA desde 2010. Su trayectoria en la élite es sumamente respetada.

Vincic ha dirigido en los escenarios más imponentes. Destaca haber pitado la final de la Champions League 2024 entre Borussia Dortmund y Real Madrid, y la final de la Europa League 2022.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, el esloveno ya impartió justicia en dos duelos: el primero fue el Brasil contra Marruecos del pasado 13 de junio, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey; y el segundo fue el Argelia ante Jordania, que se disputó el día 22 en el Estadio Bahía de San Francisco. Su experiencia en Qatar 2022 lo avala para manejar la presión en una cita de esta talla.

El camino de México y Ecuador hacia los 16avos de Final

El partido de eliminación directa entre mexicanos y ecuatorianos se disputará este martes 30 de junio a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, en la capital del país.

México llega como líder invicto del Grupo A. El equipo tricolor tuvo un paso perfecto al sumar 9 puntos, anotando 6 goles y manteniendo su portería imbatida tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Por su parte, Ecuador logró una clasificación heroica en el Grupo E. Sumó 4 puntos y selló su pase tras derrotar 2-1 a la selección de Alemania en la última jornada, demostrando gran garra.

El destino de ambos equipos se definirá este martes 30 de junio, cuando México y Ecuador se enfrenten a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México por un lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La localía del Tricolor y la determinación de la selección ecuatoriana pondrán a prueba a dos equipos que buscarán mantenerse con vida en el torneo bajo la dirección arbitral del esloveno Slavko Vincic.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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