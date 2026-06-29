Cody Gakpo: quién es la figura de Países Bajos que perdió a su hijo antes del duelo con Marruecos

En medio de otra jornada mundialista decisiva para la selección de Países Bajos, uno de sus integrantes, el neerlandés Cody Gakpo, y su pareja se enfrentan a uno de los escenarios más devastadores después de anunciar la pérdida de su hijo durante la gestación.

La modelo Noa Van der Bij y Gakpo mantienen una relación desde hace un par de años, teniendo incluso un hijo en común; sin embargo, la pareja estaba a la espera de su segundo hijo, cuya llegada estaba prevista para el mes de octubre.

No obstante, el pasado sábado fue la propia modelo quien, a través de un desgarrador mensaje, compartió la noticia de la pérdida de su bebé no nacido. A través de sus historias en Instagram, Van der Bij compartió una imagen en la que se muestra a la pareja con las manos entrelazadas sobre una pequeña manta y un gorrito tejido.

"Con los corazones rotos, les compartimos esta devastadora noticia: nuestro niño falleció durante el embarazo", se leía en el comunicado.

En su mensaje, la pareja agradeció el apoyo y el amor que sus seguidores les han enviado; sin embargo, Gakpo, en su propia publicación, pidió también privacidad y espacio en este episodio tan triste y difícil.

ESPECIAL

¿Quién es Cody Gakpo?

Gakpo es un futbolista neerlandés de 27 años que actualmente forma parte de la selección de Países Bajos, que este lunes se enfrentará a Marruecos en la fase de eliminación directa después de ganar su grupo.

Desde su primer enfrentamiento en la Copa del Mundo 2026, ha sido una de las piezas más importantes del equipo, pues las jugadas del atacante han ayudado a encaminar la clasificación del equipo.

Nacido el 7 de mayo de 1999, Gakpo juega como delantero o extremo izquierdo en el Liverpool F. C. de la Premier League inglesa desde diciembre de 2022, aunque debutó profesionalmente en 2018.

La visibilidad de este jugador explotó en el Mundial 2022, en Qatar, donde fue la revelación de su país al anotar tres goles.

¿Cody Gakpo jugará hoy contra Marruecos?

Pese a la situación tan complicada que enfrenta el futbolista, la selección de Países Bajos reveló que Gakpo ha decidido mantenerse en el equipo y completar con su participación en la justa deportiva.

“Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos. Cody ha decidido, tras hablar con su pareja, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios”.

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