La visita de la Selección de Países Bajos a territorio mexicano para disputar un partido del Mundial 2026 inevitablemente revive uno de los episodios más dolorosos en la historia del futbol nacional. A 12 años de aquella tarde del 29 de junio de 2014, la frase "No era penal" sigue formando parte de la cultura popular mexicana y permanece ligada a la eliminación del Tri frente a los neerlandeses en los octavos de final de Brasil 2014.

Hoy, mientras Países Bajos disputa su compromiso mundialista en México, millones de aficionados vuelven a recordar aquella jugada que marcó a toda una generación. Han transcurrido 12 años desde ese encuentro en Brasil, pero la escena permanece imborrable. Para muchos, fue el momento en que el sueño del ansiado quinto partido volvió a escaparse cuando parecía estar al alcance de la mano.

El día en que México estuvo a minutos de hacer historia

Fue un día como hoy, el 29 de junio de 2014, cuando México enfrentó a Países Bajos en el Estadio Castelao, en Fortaleza, por los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. El equipo dirigido por Miguel Herrera había ilusionado al país con una destacada fase de grupos y llegaba convencido de que podía romper una barrera que perseguía al futbol mexicano desde hacía décadas.

El encuentro fue intenso desde el primer minuto. Giovani dos Santos adelantó al Tri con un gol que hizo estallar de emoción a millones de aficionados, mientras que Holanda encontró el empate gracias a Wesley Sneijder cuando el reloj ya consumía los últimos minutos del tiempo reglamentario.

Con el marcador 1-1, todo apuntaba a que el partido se definiría en los tiempo extra. México resistía los ataques neerlandeses y parecía haber recuperado el control del encuentro, alimentando la esperanza de seguir con vida en la Copa del Mundo.

La jugada que cambió el destino del partido

Sin embargo, cuando el cronómetro marcaba el minuto 94, llegó la acción que todavía genera opiniones entre los aficionados.

Arjen Robben, entonces figura de la selección neerlandesa y exjugador del Bayern Múnich y del Real Madrid, ingresó al área y, tras un ligero contacto con Rafael Márquez, cayó sobre el césped. El árbitro portugués Pedro Proença no dudó en señalar el punto penal.

Klaas-Jan Huntelaar tomó el balón y convirtió el 2-1 definitivo que eliminó a México del Mundial.

Las repeticiones comenzaron a circular en redes sociales casi de inmediato y alimentaron una discusión que, más de una década después, sigue presente. Para millones de aficionados mexicanos, Rafael Márquez nunca cometió una falta como para sancionar al Tricolor con un penalti y Arjen Robben exageró el contacto para provocar la decisión arbitral.

Aquella acción terminó convirtiéndose en una de las jugadas más recordadas y polémicas en la historia de la Selección Mexicana.

"No era penal", una frase que quedó para siempre

La reacción fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de frustración, memes y críticas dirigidas tanto al árbitro como al delantero neerlandés. En cuestión de horas, una expresión comenzó a repetirse una y otra vez hasta convertirse en parte del lenguaje cotidiano de los aficionados: "No era penal".

Con el paso de los años, la frase dejó de referirse únicamente a ese partido. Se transformó en un símbolo de la frustración deportiva de toda una generación y en una referencia que todavía aparece cada vez que se recuerda aquella eliminación en Brasil 2014.

Doce años después, el episodio continúa siendo uno de los momentos más emblemáticos en la historia del futbol mexicano y sigue provocando opiniones divididas entre quienes consideran que la decisión arbitral fue correcta y quienes están convencidos de que el destino de México cambió por un penal inexistente.

El destino vuelve a cruzar a Países Bajos con México

La suerte quiso que, justamente 12 años después de aquel episodio, Países Bajos disputara un partido en territorio mexicano. La selección neerlandesa enfrentará esta noche del 29 de junio a Marruecos en el Estadio Monterrey como parte de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Aunque el encuentro no será ante la Selección Mexicana, para muchos aficionados el regreso de la Oranje al país inevitablemente revive uno de los recuerdos más dolorosos del futbol nacional. Basta mencionar el nombre de Arjen Robben o repetir aquellas tres palabras para que millones de mexicanos vuelvan, por un instante, a la tarde en que el sueño del quinto partido terminó con una decisión arbitral que, para muchos, sigue siendo imposible de olvidar.

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