La lucha por los boletos a la siguiente ronda del Mundial 2026 comienza a tomar forma en el Grupo A. Tras la primera jornada de actividades, México y Corea del Sur arrancaron con victorias importantes que los colocan en la parte alta de la clasificación, mientras que República Checa y Sudáfrica están obligados a sumar puntos en sus próximos compromisos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar.

El sector A es uno de los grupos que ha generado mayor expectativa debido a la presencia de la selección anfitriona. Con el apoyo de su afición, México cumplió en su debut y dio un paso importante rumbo a la fase de eliminación directa.

México inicia con paso firme

La selección mexicana comenzó su participación mundialista con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, resultado que le permitió colocarse en el primer lugar de la clasificación gracias a una mejor diferencia de goles.

El triunfo no solo significó sumar tres puntos, sino también enviar un mensaje de confianza para lo que resta de la fase de grupos. Por su parte, Corea del Sur también arrancó con éxito tras imponerse 2-1 a República Checa en un encuentro disputado que se definió por detalles en la recta final.

Así marcha la tabla de posiciones

Luego de la primera fecha, la clasificación del Grupo A se encuentra de la siguiente manera:

México – 3 puntos (+2)

Corea del Sur – 3 puntos (+1)

República Checa – 0 puntos (-1)

Sudáfrica – 0 puntos (-2)

La diferencia de goles coloca momentáneamente a México en la cima, aunque la situación podría cambiar en la próxima jornada dependiendo de los resultados.

La segunda fecha presenta un duelo que acapara la atención de los aficionados. México y Corea del Sur se enfrentarán en un partido que podría resultar decisivo para definir al líder del grupo.

EFE/ARCHIVO

Ambos equipos llegan con tres unidades y una victoria prácticamente garantizaría su presencia en la siguiente ronda. Además, terminar en el primer puesto podría representar una ventaja estratégica al evitar cruces más complicados en la fase de eliminación directa.

Antes de ese encuentro, República Checa y Sudáfrica protagonizarán un choque de alta presión. Para ambas selecciones, perder significaría quedar muy cerca de la eliminación. Calendario de los próximos partidos:

Jornada 2 – 18 de junio: República Checa vs. Sudáfrica y México vs. Corea del Sur

Jornada 3 – 24 de junio: República Checa vs. México y Sudáfrica vs. Corea del Sur

Los resultados de la segunda jornada podrían comenzar a definir el futuro de los cuatro equipos y aclarar el panorama rumbo a los octavos de final.

EFE/ M. DIVISEK.

¿Cómo funciona la clasificación en el Mundial 2026?

La edición 2026 de la Copa del Mundo es la primera en contar con 48 selecciones nacionales. Los equipos están distribuidos en 12 grupos y avanzan a la siguiente fase los dos primeros lugares de cada sector, además de los ocho mejores terceros puestos.

Este nuevo formato amplía las posibilidades de clasificación, aunque también incrementa la importancia de sumar puntos desde las primeras jornadas.

Aunque México y Corea del Sur parten con ventaja tras sus victorias iniciales, todavía quedan dos jornadas por disputarse y cualquier resultado puede modificar el panorama.

República Checa y Sudáfrica buscarán reaccionar rápidamente para mantenerse en la pelea, mientras que los líderes intentarán aprovechar su impulso para asegurar cuanto antes su boleto a la ronda de eliminación directa.

EFE/ Sashenka Gutiérrez

Con partidos decisivos en puerta y la presión propia de una Copa del Mundo, el Grupo A promete mantener la emoción hasta el último minuto de la fase de grupos.

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