La llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara despertó una ola de emoción entre los aficionados que se dieron cita en las inmediaciones del hotel de concentración para recibir al equipo nacional. Con banderas, camisetas, cánticos y la esperanza de ver de cerca a sus ídolos, miles de personas participaron en una noche que quedará grabada en la memoria de quienes sueñan con acompañar al Tricolor en un momento histórico: disputar por primera vez un partido de Copa del Mundo en la Perla Tapatía.

Desde varias horas antes de la llegada del equipo las calles cercanas al hotel comenzaron a llenarse de familias enteras. Entre los asistentes predominaba la ilusión de formar parte de una página inédita para Guadalajara y para el futbol mexicano.

Uno de los aficionados presentes fue Sergio Trujillo, quien acudió acompañado de su familia y aseguró que la emoción de recibir a la Selección fue más fuerte que el cansancio acumulado tras varias horas de espera.

“Claro que sí nos hacía mucha ilusión venir. Estuvimos más de dos horas esperándolos, viendo si iba a llover o no iba a llover, con los niños y todo, pero queríamos estar aquí porque no todos los días tienes la oportunidad de recibir a la Selección Mexicana. Es algo muy bonito porque ellos representan a todo el país y queríamos demostrarles que aquí en Guadalajara los apoyamos y que estamos con ellos”, reconoció.

Aunque reconoció que le hubiera gustado una mayor cercanía con los futbolistas, señaló que la presencia de miles de aficionados demuestra el cariño que existe hacia el equipo nacional.

“Sentí superbonito cuando llegaron, pero sí nos hubiera gustado que se acercaran un poquito más. Yo esperaba que al menos llegaran a decirnos gracias a la afición, porque al final estamos aquí apoyándolos siempre. Mucha gente vino con sus hijos, con sus familias, hicieron el esfuerzo de estar varias horas esperando y creo que hubiera sido muy especial para todos recibir un saludo de parte de ellos”, agregó.

Por su parte, Adriana Ruiz relató que llegó desde las primeras horas de la tarde para encontrar un buen lugar y no perderse la llegada del Tricolor. Sin embargo, explicó que hubo confusión sobre el punto exacto por donde arribaría el equipo.

“Desde las tres de la tarde estábamos esperando. La verdad sí fue complicado porque primero nos dijeron que iban a llegar por un lado, después por otro y luego cambiaron otra vez la información. Anduvimos moviéndonos de un lugar a otro y al final fue cansado, pero aun así nos quedamos porque queríamos ver a la Selección y vivir este momento”, agregó.

A pesar de las dificultades, aseguró que la emoción de tener a México en Guadalajara es algo que supera cualquier inconveniente.

“Estamos felices todos. No es cualquier cosa que la Selección venga a jugar un Mundial aquí. Para nosotros como aficionados es algo histórico y muy emocionante. Muchas veces vemos estos partidos por televisión o tenemos que viajar para seguir al equipo, pero ahora vamos a tener la oportunidad de verlo en nuestra ciudad y eso genera mucha ilusión”, concluyó.

La aficionada también confesó que esperaba observar de cerca a algunos de sus jugadores favoritos y, sobre todo, sentir una conexión con el equipo nacional.

“Yo esperaba aunque fuera un saludo, lo que fuera. Ver de cerca a jugadores como la Hormiga, Edson Álvarez, Memo Ochoa o Raúl Jiménez era algo que me emocionaba mucho. Son futbolistas que hemos seguido durante años y que representan mucho para la afición.”

Las voces de los seguidores reflejan el ambiente que se vive en Guadalajara. Más allá de una simple bienvenida, la llegada de la Selección Mexicana se convirtió en una muestra del entusiasmo con el que la afición espera la Copa del Mundo. Una noche en la que miles de personas compartieron un mismo sentimiento: la ilusión de ver a México hacer historia en casa.