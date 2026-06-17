Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los partidos más esperados de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando se enfrenten este miércoles 17 de junio en Estados Unidos. El duelo reunirá a dos selecciones europeas acostumbradas a competir en las instancias decisivas de los grandes torneos y que buscarán iniciar con una victoria su participación en la justa mundialista.

Este compromiso, correspondiente al Grupo L, podría marcar el rumbo de un sector que también está conformado por Ghana y Panamá. Conoce el horario del encuentro, dónde verlo en vivo y cómo llegan ambos equipos a un choque que promete intensidad, calidad futbolística y emociones desde el silbatazo inicial.

¿Cómo llegan Inglaterra y Croacia?

La Selección de Inglaterra aterriza en la Copa del Mundo bajo una inmensa presión competitiva. Dirigidos por Thomas Tuchel, los ingleses buscan capitalizar el talento de una generación estelar, tras haber alcanzado la final en las últimas Eurocopas y las semifinales en Qatar 2022. El objetivo principal es conquistar finalmente el ansiado título al que no acceden desde hace ya 60 años.

Por su parte, Croacia mantiene su nivel en la élite internacional a pesar de las dudas sobre su recambio generacional. Este torneo representa probablemente la última gran cita para figuras históricas como Luka Modrić, quien intentará despedirse de los Mundiales dejando su habitual sello de clase y liderazgo.

Este duelo tiene un fuerte sabor a revancha para los británicos. Es imposible no recordar la sombra de 2018, cuando los croatas eliminaron a los ingleses en la prórroga (2-1) durante las semifinales de la Copa Mundial de Rusia. Además, los múltiples enfrentamientos en Eurocopas y Nations League han sentado las bases de una interesante rivalidad táctica entre el pragmatismo inglés y el talento técnico croata.

Dónde ver EN VIVO el partido Inglaterra vs Croacia del Mundial 2026

Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los encuentros del miércoles 17 de junio dentro de la Copa Mundial 2026, en el Estadio de Dallas, Estados Unidos. Dos selecciones con experiencia en los grandes escenarios se verán las caras en un duelo que promete intensidad desde el silbatazo inicial.

Ambos equipos llegan con la intención de comenzar con el pie derecho su participación en el torneo. Mientras Inglaterra buscará confirmar su condición de candidata, Croacia intentará apoyarse en su tradición competitiva para dar un golpe importante desde su presentación mundialista.

Los aficionados en México tendrán diversas opciones para seguir EN VIVO este compromiso, ya que la transmisión estará disponible tanto en televisión abierta y restringida como en plataformas de streaming.

Fecha y hora: Miércoles 17 de junio de 2026, 14:00 horas

Miércoles 17 de junio de 2026, 14:00 horas Estadio: Estadio de Dallas, Texas, Estados Unidos

Estadio de Dallas, Texas, Estados Unidos Transmisión: TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Con dos selecciones acostumbradas a competir al más alto nivel, este partido podría convertirse en uno de los más destacados de la jornada mundialista. Un triunfo en esta instancia representaría una inyección de confianza y una ventaja importante en la búsqueda del boleto a la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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