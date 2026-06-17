La Copa Mundial de la FIFA 2026 no se detiene y este miércoles 17 de junio llega con una nueva agenda de actividad que reunirá a varias selecciones en busca de avanzar en el torneo. En el final de la primera jornada de la Fase de Grupos, los equipos saltan a la cancha con el objetivo de sumar unidades para la clasificación a la siguiente ronda.

El duelo que acapara los reflectores en esta fecha es el enfrentamiento europeo entre Inglaterra y Croacia, dos selecciones que prometen un choque de alto nivel en el Grupo L. Por su parte, en el Grupo K, Colombia buscará imponer condiciones ante Uzbekistán jugando en la cancha del Estadio Ciudad de México, mientras que Portugal intentará asegurar unidades frente a la República Democrática del Congo. La jornada se complementa con el cruce entre Ghana y Panamá, un partido clave para las aspiraciones de ambos conjuntos. Aquí te decimos dónde ver todos los juegos.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Miércoles, 17 de junio

Portugal vs RD Congo

Sede: Estadio Houston, Houston, 11:00 horas

Estadio Houston, Houston, 11:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Inglaterra vs Croacia

Sede: Estadio Dallas, Dallas, 14:00 horas

Estadio Dallas, Dallas, 14:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Ghana vs Panamá

Sede: Estadio Toronto, Toronto, 17:00 horas

Estadio Toronto, Toronto, 17:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Uzbekistán vs Colombia

Sede: Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, 20:00 horas

Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, 20:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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