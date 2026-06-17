Portugal iniciará su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este miércoles 17 de junio cuando enfrente a la República Democrática del Congo, en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo K. El conjunto europeo parte como uno de los candidatos a trascender en el torneo, mientras que la escuadra africana buscará comenzar con el pie derecho en su regreso a la máxima justa del futbol internacional.

El compromiso se disputará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Houston Stadium de Texas, en un sector que también integran Colombia y Uzbekistán. En esta nota, te compartimos todos los detalles del partido, incluyendo el horario, dónde ver la transmisión en vivo y cómo llegan ambas selecciones a este esperado debut mundialista.

¿Cómo llegan Portugal y RD Congo?

Portugal se presenta en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 para disputar su novena Copa del Mundo, consolidado como un equipo de presencia constante en las últimas décadas. La gran expectativa recae en lo que se perfila como el sexto Mundial de Cristiano Ronaldo. Aunque los europeos nunca han levantado el trofeo, ostentan un tercer lugar histórico en Inglaterra 1966 y llegan como firmes candidatos para avanzar de ronda.

Por su parte, la República Democrática del Congo vive un momento histórico: regresan a una justa mundialista después de 52 años; su única participación previa fue en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire, donde no superaron la fase de grupos tras sufrir derrotas ante Escocia, Brasil y Yugoslavia. El equipo logró su boleto a este Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Jamaica en el repechaje intercontinental disputado en Guadalajara, México. A diferencia de su plantel de los años setenta, la actual selección dirigida por el francés Sébastien Desabre cuenta con una plantilla integrada mayoritariamente por futbolistas que militan en ligas de Inglaterra, España y Francia.

Dónde ver EN VIVO el partido Portugal y RD Congo del Mundial 2026

Portugal y la República Democrática del Congo se medirán este miércoles 17 de junio de 2026 en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA. El compromiso tendrá como escenario el Houston Stadium, ubicado en Houston, Texas, a las 11:00 horas, donde ambas selecciones intentarán dar un paso importante en sus aspiraciones dentro del certamen.

El conjunto portugués buscará hacer valer su experiencia en la máxima cita del futbol internacional, mientras que la República Democrática del Congo intentará sorprender desde su debut y demostrar que tiene argumentos para competir al más alto nivel. En un torneo tan corto, comenzar con un resultado positivo puede marcar la diferencia en la pelea por la clasificación.

Los aficionados en México podrán seguir EN VIVO todas las acciones de este compromiso mediante la señal oficial de streaming habilitada para la Copa del Mundo 2026.

Fecha y hora: Miércoles 17 de junio de 2026, 11:00 horas

Miércoles 17 de junio de 2026, 11:00 horas Estadio: Houston Stadium, Houston, Texas

Houston Stadium, Houston, Texas Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Con la presión propia del arranque de la fase de grupos, Portugal y la República Democrática del Congo saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar unidades y colocarse en una posición favorable de cara a sus siguientes compromisos. La intensidad y la necesidad de obtener un buen resultado prometen un duelo atractivo en la actividad mundialista.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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