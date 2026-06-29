Guadalajara reportó una asistencia acumulada superior a las 713 mil personas entre los cuatro partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial y las actividades realizadas en el Fan Festival, de acuerdo con un comunicado emitido este 29 de junio por el Comité Organizador de la ciudad sede.

El informe señala que el Fan Festival, instalado en Plaza de la Liberación, ha recibido 533 mil 149 visitantes desde el inicio de la competencia . En ese espacio, los asistentes han seguido las transmisiones de los encuentros, además de participar en las actividades y eventos programados en el Centro Histórico.

Ante el incremento en la asistencia, el Comité Organizador informó que fue instalada una pantalla adicional con dirección hacia Plaza Guadalajara para ampliar la capacidad del espacio y permitir que un mayor número de personas siguiera los encuentros.

En cuanto a la actividad dentro del Estadio Guadalajara, el inmueble recibió 180 mil 930 aficionados durante los cuatro partidos de la fase de grupos que albergó el torneo.

El encuentro entre Corea del Sur y República Checa registró una asistencia de 44 mil 985 espectadores. Posteriormente, el partido entre México y Corea del Sur reunió 45 mil 522 personas. El duelo entre Colombia y República Democrática del Congo contó con 45 mil 358 asistentes, mientras que el compromiso entre Uruguay y España cerró la actividad con 45 mil 65 aficionados, cifra correspondiente al aforo total permitido.

Con estos registros, el estadio presentó niveles de ocupación cercanos o equivalentes al 100 por ciento de su capacidad oficial de 45 mil 664 espectadores durante cada una de las jornadas mundialistas disputadas en Guadalajara.

El Comité Organizador también indicó que el ambiente generado por la Copa del Mundo se ha extendido a otros puntos de la ciudad. De acuerdo con el comunicado, plazas cercanas al Centro Histórico, la zona de La Minerva y otros espacios públicos han concentrado personas que siguieron los partidos en comunidad.

Finalmente, el organismo reiteró que continuará con la operación del Estadio Guadalajara y del Fan Festival durante las siguientes actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 , con el objetivo de mantener el funcionamiento de ambos espacios para los asistentes y visitantes que permanecen en la ciudad.

SV