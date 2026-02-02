El Super Bowl LX enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks este domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. El duelo no solo definirá al campeón de la NFL, sino que será una de las ediciones con mayor presencia latina en el campo y en el espectáculo de medio tiempo, además de marcar la ausencia del presidente estadounidense Donald Trump. Por si estás interesado en verlo, te contamos a qué hora se juega y dónde verlo EN VIVO.

Patriots vs Seahawks: Así llegan los equipos al Super Bowl LX

New England Patriots regresan al Super Bowl por primera vez desde el fin de la era de Tom Brady, tras una reconstrucción acelerada bajo el mando de Mike Vrabel. El equipo selló su pase tras vencer 10-7 a los Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana, en un duelo condicionado por la nieve y definido por una intercepción clave del esquinero Christian González.

El roster de los Patriots destaca por la presencia de jugadores con raíces latinas, entre ellos el propio González, de ascendencia colombiana, y el pateador Andy Borregales, nacido en Caracas. Esta representación ha despertado interés en países como Colombia, Venezuela y México, en línea con la estrategia de expansión internacional de la NFL.

De otro lado, los Seattle Seahawks vuelven al Super Bowl 11 años después, tras imponerse 31-27 a Los Angeles Rams en la Final de la Conferencia Nacional. El equipo dirigido por un renovado liderazgo encontró en Sam Darnold a un quarterback determinante, quien firmó una actuación de 346 yardas y tres pases de anotación para guiar a los Seahawks al máximo escenario.

El duelo también revive el recuerdo del Super Bowl de 2015, cuando los Patriots derrotaron a Seattle en una de las finales más recordadas de la final de la NFL.

Además de la presencia latina, destaca la ausencia de Trump

El Super Bowl LX tendrá un componente diferente de lo acosutmbrado. El espectáculo de medio tiempo será encabezado por Bad Bunny, quien se convertirá en el primer artista masculino latinoamericano en protagonizar el show. Su presentación ha despertado opiniones encontradas, incluida una crítica directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó la elección del boricua como "terrible".

Trump confirmó que no asistirá al evento, argumentando la distancia con Santa Clara, en contraste con su presencia en la edición anterior. La decisión también ocurre en un contexto de tensiones políticas internas en Estados Unidos, particularmente en torno a las políticas migratorias, tema sobre el cual el artista puertorriqueño se pronunció durante la ceremonia de los Premios Grammy este domingo 1 de febrero.

Dónde ver EN VIVO el Super Bowl LX - Patriots vs Seahawks

El Super Bowl LX se disputará este domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

Fecha y hora: Domingo 8 de febrero de 2026, 17:30 horas

Domingo 8 de febrero de 2026, 17:30 horas Sede: Santa Clara, California, Estados Unidos

Santa Clara, California, Estados Unidos Transmisión: ESPN, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports Premium, Canal 5, Azteca 7, ViX Premium, Disney+ Premium, DAZN y Amazon Prime Video

* Con información de AFP

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF