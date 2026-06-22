Lionel Messi, en un emocionante encuentro entre Argentina y Austria en la segunda jornada del Grupo J en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, firmó de manera oficial el gol que le otorga el récord absoluto de goleo en disputas internacionales , batiendo la marca de 16 tantos del alemán Miroslav Klose.

El partido, disputado en Dallas, Estados Unidos, consagra al astro argentino como el máximo anotador en las justas mundialistas, desatando la locura total en el continente.

Messi rompe el récord de Klose

La gloria del balompié internacional se reescribió. Corría el minuto 38' de la primera mitad cuando el dorsal diez de la escuadra albiceleste venció las redes rivales con una definición perfecta que pasa directo a los libros de oro .

Con este impacto certero, Messi, capitán del equipo en el juego ante Austria de este lunes, se adueña en solitario del trono de los mundiales. La anotación desempata las estadísticas históricas y destruye una marca que permaneció intacta durante más de una década en el futbol de élite.

El minuto que destronó a Miroslav Klose

El camino para superar al exdelantero Klose requirió de constancia a lo largo de sus años de trayectoria profesional. Tras el cobro de la jugada al minuto 38', el atacante argentino dejó atrás la mítica cifra de 16 anotaciones que ostentaba el artillero teutón .

Messi inició su cuenta personal en la edición de Alemania 2006 ante Serbia . Posteriormente, firmó cuatro anotaciones en Brasil 2014, una diana en Rusia 2018, acumuló siete festejos en Qatar 2022 y sumó tres más en el debut del presente torneo frente a Argelia.

La constancia del capitán argentino rinde frutos en el certamen veraniego de la FIFA, distanciándose también de otros competidores activos que buscaron la misma gloria sin éxito en las últimas campañas.

La distancia frente a Cristiano Ronaldo

Las estadísticas oficiales reflejan la enorme complejidad que representa alcanzar estas cifras en el balompié moderno. El astro de Portugal, Cristiano Ronaldo, se mantiene rezagado en esta carrera histórica con un acumulado de ocho goles en fases finales.

El atacante luso debutó también en la campaña de 2006 y registró anotaciones en cinco torneos consecutivos, pero sin la frecuencia necesaria para presionar los puestos de honor. La regularidad de la estrella sudamericana marca hoy una diferencia contundente.

El impacto en las páginas del Mundial 2026

La anotación no solo representa un orgullo individual, sino que impulsa las aspiraciones de la escuadra dirigida por Lionel Scaloni en la fase de grupos. El plantel busca refrendar la corona obtenida hace cuatro años en Medio Oriente.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF