Francia vs Iraq en riesgo: tormenta eléctrica amenaza el partido en Filadelfia

El encuentro entre Francia e Irak, programado para disputarse en el Estadio Filadelfia a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, se encuentra bajo amenaza debido a la posibilidad de una tormenta eléctrica en la zona, lo que podría provocar un retraso en el arranque del partido.

La sede en Filadelfia está cerrada

De acuerdo con la información preliminar, la apertura de puertas del recinto ya sufrió un primer ajuste de 30 minutos, como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas, por lo que es muy probable que el inicio del partido también sufra una modificación.

Las autoridades del evento han emitido además una serie de recomendaciones urgentes para los seguidores . A quienes aún no han salido hacia el inmueble, se les ha solicitado no hacerlo por el momento hasta nuevo aviso, mientras que aquellos que ya se encuentran en las inmediaciones del inmueble han sido exhortados a buscar refugio en zonas seguras debido al riesgo de relámpagos, fuertes vientos y lluvias intensas.

El pronóstico meteorológico desde horas previas ya advertía la llegada de un sistema de tormentas severas, con actividad eléctrica constante, ráfagas de viento y precipitaciones de alta intensidad, condiciones que complican la logística del encuentro.

El duelo entre Francia e Irak permanece en evaluación constante por parte de las autoridades deportivas y de protección civil, quienes determinarán si el partido podrá llevarse a cabo en el horario pactado o si será necesario un nuevo aplazamiento por motivos de seguridad .

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FF