La República Democrática del Congo sorprendió a propios y extraños en su regreso a la Copa Mundial después de más de medio siglo. El empate conseguido ante Portugal reforzó la confianza del equipo y, de cara a su segundo partido de la Fase de Grupos frente a Colombia, asume el papel de víctima. Sin embargo, el director técnico Sébastien Desabre considera que su selección tiene las herramientas necesarias para volver a competir al máximo nivel.

“Tenemos una meta muy clara: queremos sacrificarnos para llegar a los dieciseisavos de final. Necesitamos sumar tres o cuatro puntos para alcanzar ese objetivo, por lo que debemos conseguir goles y unidades, ya sea con una victoria o un empate este martes. Va a ser un partido sumamente difícil, pero el papel de retador nos viene muy bien”, comentó el estratega francés.

La actuación de los africanos frente a Portugal ha servido como un importante impulso anímico dentro del plantel. Los jugadores valoran el esfuerzo realizado y consideran que su desempeño merece reconocimiento, ya que su principal objetivo es representar dignamente a su afición y a su país, según explicó Aaron Tshibola.

“Creo que merecemos elogios por nuestra actuación. Nos desempeñamos bien y cada partido en este Mundial es un logro maravilloso. Queremos enorgullecer a nuestra gente, dar el cien por ciento en cada encuentro y llegar lo más lejos posible. Nuestro objetivo es dejar en alto el nombre de nuestro país”, declaró el mediocampista.

El jugador del Kilmarnock de Escocia también destacó las fortalezas que permitieron a su selección sumar un punto ante Portugal y que, a su juicio, serán claves para intentar hacer daño al conjunto cafetero.

“Hemos mostrado nuestra identidad y estamos muy unidos como equipo. Somos un colectivo difícil de superar y, como demostramos ante Portugal, también somos agresivos en las transiciones. Defensivamente trabajamos todos juntos y contamos con futbolistas capaces de generar peligro de la nada”, destacó Tshibola.

El combinado congoleño ha atravesado diversos contratiempos durante su preparación . Debido al brote de ébola en su país, no pudo concentrarse en Kinshasa, la capital. Además, España les cerró las puertas para disputar un encuentro de preparación frente a Chile, por lo que terminaron jugando en Francia. Todo ello generó incertidumbre, aunque también se convirtió en una fuente adicional de motivación para el grupo, que ha sentido el respaldo de los aficionados que viajaron hasta Guadalajara.

“Fue doloroso, pero hemos trabajado para compensar a nuestra afición. No pudimos jugar en España, pero no tenemos la costumbre de lamentarnos por situaciones que no dependen de nosotros. Estamos al pie del cañón para afrontar lo que viene”, señaló Desabre.

El seleccionador también agradeció el apoyo de los seguidores congoleños presentes en México.

“Estamos muy contentos de contar con aficionados aquí. Cuando logramos la clasificación lo hicimos junto a toda nuestra gente. Lamentamos que muchos no pudieran acompañarnos en el primer partido, pero nos alegra ver a compatriotas apoyándonos. Cada uno puede representar al Congo desde su lugar; nosotros lo haremos dentro de la cancha. Eso habla de manera muy positiva de nuestro país”, subrayó.

La altura ha sido un factor que varios equipos han señalado durante su paso por Guadalajara y la Ciudad de México. Sin embargo, en el campamento congoleño restan importancia a esa situación . Como antecedente tienen la clasificación mundialista obtenida precisamente en la Perla Tapatía, a pesar de haber llegado apenas un día antes del encuentro decisivo. Además, Desabre destacó el buen estado físico de sus futbolistas, a quienes considera listos para afrontar el reto.

“Creo que los jugadores están frescos y motivados para el partido de mañana. Para nosotros es algo nuevo enfrentarnos de manera consecutiva a dos selecciones de categoría mundial, pero estamos preparados para el desafío.

Conocemos este estadio porque aquí logramos nuestra clasificación y esperamos un gran ambiente. Tenemos muchas ganas de jugar contra Colombia, una de las favoritas. Hemos demostrado que contamos con las aptitudes para competir a un gran nivel y creo que será un partido completamente diferente al que disputamos ante Portugal. Saldremos con todas nuestras fuerzas este martes”, concluyó.

SV