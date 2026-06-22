Mundial 2026: ¿el Pato Merlín podrá entrar al México vs Chequia en el Estadio CDMX?

El pato Merlín, embajador de la Copa Mundial 2026 en la Ciudad de México, no ingresará al Estadio en la sede capitalina. Durante el duelo entre la Selección Mexicana y la Selección de Chequia, el ave quedará fuera debido a que la FIFA prohíbe el acceso de animales a sus recintos, con excepción de los perros de servicio, dejando a este peculiar representante oficial sin la opción de apoyar desde las gradas .

Un embajador sin acceso a las gradas

La designación de esta carismática mascota generó un enorme entusiasmo entre los aficionados locales y extranjeros que visitan la capital. Sin embargo, el reglamento de la FIFA durante el Mundial 2026 es estricto respecto a los protocolos de seguridad y el control de multitudes en los recintos deportivos. Ningún animal de compañía, sin importar su estatus de figura pública o mascota representativa, tiene permitido el paso a las zonas de espectadores durante los encuentros oficiales del torneo .

Los perros de asistencia con certificación son los únicos autorizados para cruzar los rigurosos filtros de seguridad. Por este motivo, el ave más famosa y querida del momento por las y los aficionados tendrá que vivir la gran fiesta del futbol desde las explanadas exteriores del Estadio Ciudad de México, lejos del terreno de juego.

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Polémica por las regalías del ave

El nombramiento oficial del pato trajo consigo una serie de exigencias por parte de los seguidores más críticos. Diversos grupos de fanáticos organizados piden cuentas claras sobre los ingresos económicos generados por la explotación de la imagen de Merlín.

Hay usuarios en redes sociales que exigen saber si las ganancias obtenidas por la venta de mercancía oficial se destinarán a causas benéficas, al rescate de espacios públicos o al cuidado de la fauna urbana en peligro.

A la discusión se sumó el expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012), quien le exigió a la FIFA "mocharse" con regalías para la familia de Merlín.

"Deberían darle regalías o un buen apoyo económico", exigió Felipe Calderón desde redes sociales. X / @FelipeCalderon

Hasta el día de hoy, los responsables de la sede no emiten un comunicado oficial para aclarar el manejo y la distribución de estos fondos.

El impacto en el duelo mundialista

A pesar de esta notable ausencia en las tribunas, el ambiente festivo para el partido sigue intacto entre los asistentes. Los seguidores preparan una recepción espectacular para el Tri en su compromiso internacional contra la República Checa, contra quien se enfrentará el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas desde la Ciudad de México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF