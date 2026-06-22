Así le ha ido a México en el tercer partido de la fase de grupos en Mundiales

El tercer partido de la fase de grupos en una Copa del Mundo suele ser el escenario de las mayores emociones, tensiones y definiciones para la Selección Mexicana.

Entre las ediciones de Estados Unidos 1994 y Qatar 2022, el "Tri" ha disputado ocho de estos encuentros cruciales, acumulando un balance sumamente equilibrado de dos victorias, tres empates y tres derrotas.

A pesar de lo reñido de los números, la efectividad histórica para superar esta ronda ha sido sobresaliente, logrando avanzar a los octavos de final en siete de esas ocho ocasiones .

De las hazañas heroicas a las clasificaciones con drama

La historia de México en estos compromisos está marcada por momentos de enorme carácter y mística.

En Estados Unidos 1994, dentro del "grupo de la muerte", un empate 1-1 ante la Italia de Roberto Baggio, con gol de Marcelino Bernal, permitió al conjunto nacional avanzar de forma histórica como líder de grupo gracias a tener más goles a favor.

Cuatro años más tarde, en Francia 1998, se vivió una de las reacciones más heroicas del fútbol mexicano: tras ir perdiendo 2-0 ante los Países Bajos y jugar con 10 hombres por la expulsión de Ramón Ramírez, el equipo rescató un empate 2-2 de último minuto con el icónico gol de Luis "Matador" Hernández, sellando el pase como segundo de grupo.

En Corea-Japón 2002, el Tri de Javier Aguirre le compitió directamente al campeón. Un mítico golazo de cabeza de Jared Borgetti ante Gianluigi Buffon adelantó a México, y aunque Alessandro Del Piero empató al minuto 85, el 1-1 bastó para avanzar como líder invicto con 7 puntos.

Sin embargo, el camino también ha tenido altas dosis de sufrimiento.

En Alemania 2006, a pesar de perder 2-1 contra Portugal en un duelo donde Francisco Fonseca anotó, Omar Bravo falló un penal y se sufrió la expulsión de Pérez, México clasificó como segundo gracias al empate entre Angola e Irán.

En Sudáfrica 2010, una derrota por 0-1 ante Uruguay con gol de Luis Suárez no impidió el pase a octavos por mejor diferencia de goles que los anfitriones.

El drama absoluto llegó en Rusia 2018, cuando Suecia goleó 0-3 a México; no obstante, un milagroso triunfo de Corea del Sur sobre Alemania calificó al Tri de rebote.

La contundencia de Recife y el amargo final de una racha

La última gran alegría en un tercer partido ocurrió en Brasil 2014.

Tras provocaciones previas de los rivales, México pasó por encima de Croacia con una ráfaga de tres goles en diez minutos , cortesía de Rafael Márquez, Andrés Guardado y Javier "Chicharito" Hernández, para decretar un contundente 3-1 y avanzar con 7 puntos.

Lamentablemente, esta racha positiva de clasificaciones se rompió en Qatar 2022. Aunque México venció 2-1 a Arabia Saudita con anotaciones de Henry Martín y un tiro libre de Luis Chávez, el descuento árabe al minuto 95 liquidó las esperanzas de avanzar por diferencia de goles, consumando la primera eliminación en fase de grupos desde 1978 .

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