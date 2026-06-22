Haaland lidera a Noruega en la victoria ante Senegal y avanza en el Mundial 2026

Con un doblete de Erling Haaland, Noruega se encaminó a su segunda victoria en la Copa Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Senegal en un intenso encuentro correspondiente al Grupo I, disputado en el Estadio New York/New Jersey.

La selección noruega tomó ventaja poco antes del descanso gracias a Marcus Holmgren Pedersen, quien abrió el marcador al minuto 43. Ya en la segunda mitad, Haaland exhibió toda su calidad goleadora al marcar dos tantos en un lapso de diez minutos, al 48 y al 58, ampliando la ventaja de los escandinavos y colocándolos en una posición cómoda rumbo al triunfo.

Senegal, sin embargo, no bajó los brazos y encontró respuesta a través de Ismaïla Sarr. El atacante africano firmó un doblete con anotaciones al 53 y al 90+3, acercando a su equipo en el marcador y poniendo emoción a los instantes finales.

Pese a la reacción, los Leones de la Teranga no lograron encontrar el gol del empate y terminaron consumando su segunda derrota del torneo.

Con este resultado, Noruega llegó a seis puntos y se mantiene en la pelea por el liderato del Grupo I junto a Francia, que también suma seis unidades.

No obstante, los franceses conservan la primera posición gracias a una mejor diferencia de goles, por lo que el enfrentamiento entre ambas selecciones en la última jornada será determinante para definir al líder del sector y a uno de los candidatos a avanzar con paso perfecto a la fase eliminatoria.

SV