Los vigentes jugadores en la Copa Mundial 2026 siguen sumando triunfos, marcas y goles . Con 20 tantos en 20 partidos del certamen de la FIFA, Kylian Mbappé se perfila para avasallar el registro del máximo goleador en la historia de los Mundiales que, de momento, le pertenece al argentino Lionel Messi con 21.

Lionel Messi suma 21 goles; por debajo está el francés con 20; Cristiano suma apenas 11. ESPECIAL / TransferMarkt

Ambos suman ocho anotaciones en lo que va del torneo internacional del balompié y esta batalla luce para extenderse hasta el último duelo del torneo... si es que se encuentran en la Final.

Las marcas vigentes y futuras

Si bien Messi lidera la cuota histórica, con 39 años estaría viviendo su último Mundial —del mismo modo que Cristiano Ronaldo, según lo confirmó en rueda de prensa—, por lo que el camino estaría abierto para que la superestrella francesa siga aumentando la cifra en este rubro.

Desde su irrupción en el futbol de élite, Mbappé demostró estar hecho para los momentos de alta tensión. Con apenas 19 años fue figura en la obtención de la segunda estrella de Francia en Rusia 2018 .

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En esa edición, el joven francés consiguió cuatro anotaciones, una de ellas en la Final contra Croacia, con lo que igualó un registro de Pelé, al convertirse en uno de los únicos dos adolescentes en marcar en un duelo por el campeonato.

Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, Kylian volvió a ser el alma goleadora de la escuadra dirigida por Didier Deschamps.

Mundial 2026

En esta ocasión, Mbappé hizo ocho goles, incluido un espectacular triplete en la final frente a Argentina, para convertirse en el segundo jugador en anotar un hat-trick en esta instancia. El primero fue el inglés Geoff Hurst, en 1966.

Ahora, con al menos un partido más por jugar, el goleador europeo ya cuenta con ocho tantos en la presente edición. Mbappé posee un promedio de un gol por juego, lo que aumenta las probabilidades de verlo anotar en la Semifinal.

Además, el futbolista del Real Madrid tiene, al menos, dos Copas del Mundo más para seguir aumentando su cosecha goleadora, situación que marca la diferencia con respecto a la carrera de Messi y sus cifras, las cuales podrían ser superadas por el joven en el actual torneo o en el futuro próximo.

Kylian Mbappé ya es una leyenda del presente, pero todo apunta a que también se inmortalizará para el futuro .

Con información de SUN.

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