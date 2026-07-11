El futbol internacional amaneció de luto este sábado 11 de julio tras confirmarse la muerte de Jayden Adams, mediocampista de la Selección de Sudáfrica que representó a su país en el Mundial 2026 y participó en el partido inaugural frente a México. El futbolista falleció a los 25 años, apenas unos días después de cumplir el sueño de disputar la máxima competencia del balompié.

Te contamos lo que se sabe sobre su fallecimiento, el momento que atravesaba en su carrera y el legado que deja en el futbol sudafricano.

Jayden Adams cumplió el sueño de jugar un Mundial 2026

La muerte de Jayden Adams fue confirmada luego de que el mediocampista participara con la Selección de Sudáfrica en el Mundial 2026. Hasta el momento, las circunstancias de su fallecimiento no han sido dadas a conocer por las autoridades ni por su entorno.

El futbolista fue titular en el partido inaugural del torneo, en el que Sudáfrica enfrentó a México, y también inició el encuentro ante Chequia, consolidándose como una de las piezas de confianza del cuerpo técnico durante la fase de grupos.

En total, Adams disputó 116 minutos en la Copa del Mundo y vio acción en tres de los cuatro partidos de los "Bafana Bafana", selección que logró avanzar por primera vez en su historia a la fase de eliminación directa.

Un Mundial marcado por un difícil momento personal

La participación de Jayden Adams en el torneo también estuvo acompañada por un episodio personal complicado. Dos semanas antes de su fallecimiento, el jugador sufrió la muerte de su abuela, Marianna Adams, mientras se encontraba concentrado con la selección sudafricana.

Pese al luto, el mediocampista permaneció con el equipo y continuó formando parte de la campaña mundialista de su país. Su compromiso fue reconocido dentro de la delegación, donde compañeros y cuerpo técnico valoraron su profesionalismo durante el certamen.

Mamelodi Sundowns y la Federación mantienen silencio

A nivel de clubes, Jayden Adams militaba en el Mamelodi Sundowns, una de las instituciones más importantes del futbol africano.

Tras darse a conocer la noticia, tanto la Federación Sudafricana de Futbol como el Mamelodi Sundowns no han ofrecido detalles sobre las causas del fallecimiento. Hasta ahora, los representantes del jugador son los únicos que han emitido un comunicado para confirmar su muerte y solicitar respeto y privacidad para la familia.

La South African Football Players Union (SAFPU) lamentó profundamente la pérdida del futbolista y destacó el orgullo con el que representó a su país en la Copa del Mundo.

X / @SAFPU_Official

"Jayden representó recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción. Su partida es una pérdida inconmensurable para su familia, compañeros, clubes y para todo el futbol sudafricano", señaló el organismo en un comunicado.

La ausencia de información oficial sobre las circunstancias del deceso ha dado pie a especulaciones en redes sociales; sin embargo, las instituciones involucradas mantienen la postura de esperar los informes correspondientes antes de emitir nuevos pronunciamientos.

La muerte de Jayden Adams pone fin a la carrera de un futbolista que acababa de cumplir el objetivo de disputar una Copa del Mundo y que formó parte de una selección sudafricana que firmó una participación histórica en el Mundial 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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