La Selección de Noruega enfrentará a Inglaterra este sábado 11 de julio en el Estadio de Miami en un partido que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto escandinavo disputa por primera vez los Cuartos de Final de un torneo mayor, mientras que el combinado inglés busca regresar a las semifinales, instancia que no alcanza desde Rusia 2018.

El vencedor avanzará entre los cuatro mejores del certamen tras un cruce que reúne a dos de los máximos goleadores del torneo. Si quieres seguir todas las acciones del encuentro, aquí encontrarás cómo llegan ambos equipos, el horario del partido y las opciones para verlo EN VIVO desde México.

¿Cómo llegan Noruega e Inglaterra?

Noruega alcanzó esta ronda después de imponerse 2-1 a Brasil en los Octavos de Final. El equipo dirigido por Stale Solbakken tuvo como principal figura a Erling Haaland, líder de goleo del torneo con siete tantos. La plantilla también cuenta con Martin Odegaard y Alexander Sorloth, además de haber conseguido su primera clasificación mundialista desde 1998. Su única derrota en el campeonato llegó durante la fase de grupos ante Francia por 1-4, partido en el que el cuerpo técnico dio descanso a varios titulares. Para Haaland, este compromiso también tendrá un significado especial al medirse frente a futbolistas con los que comparte la Premier League y al país donde nació.

Inglaterra avanzó tras eliminar a México en los octavos de final, aunque lo hizo con un importante desgaste físico al disputar más de cuarenta minutos con un jugador menos por la expulsión de Jarell Quansah. Debido a esa suspensión, John Stones y Marc Guéhi apuntan a ocupar la defensa central, con Ezri Konsa como lateral derecho. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel también superó una eliminatoria complicada frente a la República Democrática del Congo y mantiene como referentes ofensivos a Harry Kane, autor de seis goles, y Jude Bellingham, quien firmó un doblete frente al equipo mexicano.

Dónde ver EN VIVO el partido Noruega vs Inglaterra - Cuartos de Final del Mundial 2026

Noruega e Inglaterra se medirán este sábado en Miami por el pase a las semifinales del Mundial 2026. El encuentro podrá seguirse en México a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming. Está programado para este sábado 11 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Miami.

Fecha y hora: Sábado 11 de julio, 15:00 horas

Sábado 11 de julio, 15:00 horas Estadio: Estadio Miami, Florida, Estados Unidos

Estadio Miami, Florida, Estados Unidos Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes Network, Pase Mundial 2026 (VIX Premium) y Azteca Deportes App.

El partido también estará marcado por las condiciones climáticas previstas para el inicio, con una sensación térmica cercana a los 40 grados centígrados al momento del silbatazo inicial del árbitro francés Clément Turpin. El equipo que consiga la victoria avanzará a las semifinales del Mundial 2026.

Alineaciones probables

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Torbjorn Lysaker Heggem, Kristoffer Ajer, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Orjan Nyland; Julian Ryerson, Torbjorn Lysaker Heggem, Kristoffer Ajer, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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