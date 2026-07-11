Noruega e Inglaterra protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los Cuartos de Final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Ambas selecciones llegan en un gran momento tras superar los octavos de final y buscarán un boleto entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Las alineaciones oficiales todavía no han sido confirmadas, ya que la FIFA las publica aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro. Sin embargo, medios deportivos especializados coinciden en las formaciones probables con las que ambos entrenadores enfrentarían este compromiso.

Noruega dio una de las grandes sorpresas del campeonato al eliminar a Brasil gracias a una sobresaliente actuación de Erling Haaland, quien marcó un doblete para sellar el triunfo. Inglaterra, por su parte, avanzó tras vencer 3-2 a México en un duelo muy disputado, con Jude Bellingham como una de las figuras del encuentro.

Posible alineación de Noruega

El técnico Ståle Solbakken apostaría por mantener la base del equipo que dejó fuera a Brasil, con Martin Ødegaard como conductor del mediocampo y Erling Haaland como principal referencia ofensiva.

Alineación probable:

Portero: Ørjan Nyland.

Defensas: Julian Ryerson, Leo Østigård, Kristoffer Ajer y David Møller Wolfe.

Mediocampistas: Patrick Berg, Sander Berge y Martin Ødegaard.

Delanteros: Antonio Nusa, Alexander Sørloth y Erling Haaland.

Uno de los jugadores que genera incertidumbre es David Møller Wolfe, quien ha presentado molestias físicas, aunque todo apunta a que llegará en condiciones para disputar el encuentro.

Posible alineación de Inglaterra

Thomas Tuchel también tendría algunas dudas en su once debido a las condiciones físicas de varios futbolistas durante la semana previa al partido.

Alineación probable:

Portero: Jordan Pickford.

Defensas: Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O'Reilly.

Mediocampistas: Declan Rice, Jude Bellingham y Elliot Anderson.

Delanteros: Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon.

En caso de que Marc Guéhi no se recupere completamente de sus molestias, Dan Burn aparece como una de las principales alternativas para ocupar un lugar en la defensa inglesa.

Un duelo que promete emociones

El enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra reúne a dos de las selecciones que mejor rendimiento han mostrado en las fases eliminatorias del Mundial 2026. Mientras los noruegos confían en el poder goleador de Haaland y el talento de Ødegaard, los ingleses buscarán imponer la experiencia de Harry Kane y el desequilibrio de Jude Bellingham para avanzar a las semifinales.

Las alineaciones oficiales se conocerán poco antes del silbatazo inicial, por lo que estos once corresponden a las formaciones probables elaboradas con base en la información disponible hasta el momento en medios deportivos especializados.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO