Antes del silbatazo inicial, la Liga MX vuelve a concentrar la atención de millones de aficionados. El Torneo Apertura 2026 comenzará este 16 de julio con el regreso de la actividad oficial, una jornada que marcará el inicio de una nueva temporada para los 18 clubes del futbol mexicano.

Tras varias semanas de pretemporada, los equipos están listos para volver a la competencia e iniciar la carrera por el título. La primera fecha ofrecerá los primeros indicios del nivel de cada plantel, además de los debuts y el reencuentro de la afición con sus clubes.

Con el arranque del torneo también volverá una de las grandes incógnitas de cada semestre: qué equipo logrará levantar el trofeo al final de la campaña. Aunque el camino apenas comienza, cada punto en disputa será parte de esa pelea por el campeonato.

Este es el calendario completo de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con las fechas, horarios y sedes de todos los partidos programados para el inicio del campeonato.

¿Cuándo inicia el Apertura 2026?

Los partidos del jueves 16 de julio

El Torneo Apertura 2026 comenzará el jueves 16 de julio con dos encuentros. El primero se disputará en el Estadio Victoria, donde Necaxa recibirá al Atlante a las 19:00 horas.

El duelo marcará el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División, uno de los momentos más esperados del arranque del torneo.

Más tarde, a las 21:00 horas, Tijuana abrirá las puertas del Estadio Caliente para enfrentar a Tigres, en un partido que pondrá fin a la actividad del primer día.

La agenda para el viernes

La Jornada 1 continuará el viernes 17 de julio con tres partidos distribuidos entre las 19:00 y las 21:00 horas.

A las 19:00 horas, Atlético de San Luis recibirá a Cruz Azul en el Estadio Libertad Financiera, mientras que, de forma simultánea, León se enfrentará al Atlas en el Estadio Nou Camp.

El último compromiso del viernes comenzará a las 21:00 horas, cuando Bravos de Juárez sea anfitrión de Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Sábado con los equipos más populares

La primera jornada concluirá el sábado 18 de julio con cuatro partidos y la participación de varios de los clubes con mayor convocatoria de la Liga MX.

La actividad arrancará a las 17:00 horas con el duelo entre Pumas y Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.

Dos horas después, a las 19:00 horas, Chivas hará su debut como local frente a Toluca en el Estadio AKRON. A la misma hora, Rayados de Monterrey recibirá a Santos Laguna en el Estadio BBVA.

El cierre de la Jornada 1 llegará a las 21:00 horas en La Corregidora, donde Querétaro enfrentará al América.

Calendario completo de la J1 - Liga MX, Clausura 2026

Fecha Partido Horario Estadio Jueves, 16 de julio Necaxa vs Atlante 19:00 Victoria Jueves, 16 de julio Tijuana vs Tigres 21:00 Caliente Viernes, 17 de julio San Luis vs Cruz Azul 19:00 Libertad Financiera Viernes, 17 de julio León vs Atlas 19:00 Nou Camp Viernes, 17 de julio Juárez vs Puebla 21:00 Olímpico Benito Juárez Sábado, 18 de julio Pumas vs Pachuca 17:00 Olímpico Universitario Sábado, 18 de julio Monterrey vs Santos 19:00 AKRON Sábado, 18 de julio Chivas vs Pachuca 19:00 BBVA Sábado, 18 de julio Querétaro vs América 21:00 La Corregidora

El Torneo Apertura 2026 promete ser una competencia sumamente reñida. Estará llena de sorpresas, emociones desbordadas y un nivel futbolístico que mantendrá a los aficionados cautivos desde el primer silbatazo hasta la gran final.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF