Si para los Charros de Jalisco era una misión conseguir el bicampeonato en la Liga Mexicana del Pacífico, ahora que se sabe que Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 representa toda una obligación para la novena comandada por Benjamín Gil.

Para Alberto González, director general de los Charros de Jalisco, el hecho de que la Serie del Caribe se vaya a realizar en la Perla Tapatía solo es un pretexto extra para que los jugadores y cuerpo técnico de la franquicia albiazul se motiven a salir campeones por segundo año consecutivo.

"Sin duda tener la sede de la Serie del Caribe en Guadalajara debe ser un motivador para nuestros jugadores y el cuerpo técnico, para cerrar muy bien esta temporada en la que, afortunadamente, llevamos un mes de diciembre extraordinario. Estoy seguro de que vamos a estar peleando por ese campeonato, que representaría el bicampeonato. Claramente, no era necesario tener aquí la Serie del Caribe para pelear por él, pero sí es una motivación extra", dijo el director.

Así fue el proceso para elegir a Guadalajara

El directivo también explicó cómo fue el proceso de selección, destacando que Guadalajara tenía virtudes por encima de otras ciudades para ser elegida. Además, se dijo orgulloso de que se considerara a la directiva de los Charros de Jalisco para la realización de tan importante evento.

"Al momento de que se toma la determinación desde la Confederación del Caribe de buscar una sede alterna, ellos identificaron que había dos o tres países posibles y México era uno de ellos. Dentro de las opciones en nuestro país, Guadalajara siempre fue una alternativa muy interesante por la conectividad aérea, la disponibilidad hotelera y los grandes atractivos turísticos que hay, pero también por la capacidad de Charros de Jalisco para organizar eventos de esta categoría. Sabíamos que había que hacer el esfuerzo por el bien del béisbol de Latinoamérica".

"Es un orgullo que nos tomen en cuenta para esto y que piensen que Charros de Jalisco, la organización y la familia, tenemos esta capacidad para hacerlo. Es una gran responsabilidad porque los ojos del mundo del béisbol van a estar puestos en Guadalajara del 1 al 7 de febrero, pero tenemos esa obligación de dar nuestra mejor cara", concluyó González.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Lemus respalda organización de la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara

OF