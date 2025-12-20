Los Charros de Jalisco iniciaron una serie de visitantes atípica ante Tucson Baseball Team, misma que se disputó en el estadio Panamericano, y lo hicieron con el pie derecho al imponerse por pizarra de 17-10 en un explosivo duelo ofensivo.

El compromiso tuvo que jugarse en el parque de Zapopan debido a que el equipo de Arizona aún no puede utilizar su sede original por temas de visado, situación que permitió a la novena albiazul sentirse arropada por su afición y sacar provecho de una localía circunstancial.

El encuentro fue un auténtico festival de batazos, ya que entre ambas escuadras se anotaron 27 carreras y se conectaron 28 imparables, con Charros mostrando constancia a la ofensiva desde las primeras entradas y respondiendo en los momentos clave.

Desde el arranque del juego, la novena de Benjamin Gil se aprovechó de unos débiles lanzamientos del pitcher inicial, Jasier Herrera, quien fue el responsable de que Jalisco consumara un rally de seis carreras en la primera entrada. Situación que obligó al cuerpo técnico a bajarlo de la lomita para cederle su lugar a Óscar Soria para tratar de recomponer el camino.

En dos tercios de labor, Soria supo cómo maniatar a los caporales. Sin embargo, una vez que fue sustituido, los Charros volvieron a ir al ataque y antes de que finalizara el quinto capítulo consiguieron una ventaja de 10-2, evidenciando el mal pitcheo que presentó el equipo rival que no supo ni cómo defender el patio ajeno.

Además de la victoria, Jalisco vivió un par de momentos especiales. Primero, con Japhet Amador conectando dos cuadrangulares que lo llevaron a acumular 135 jonrones y convertirse en el jugador activo con más pelotazos largos en la LMP. Mientras que, desde la lomita, el juvenil Bryan Lozano vivió su debut dentro de la competencia con apenas 16 años.

Cuando todo estaba bajo control, Gael Bojórquez fue llamado a tomar las responsabilidades del montículo, pero el trabajo se le complicó. Cediendo dos pasaportes y tres hits, le otorgó la oportunidad a Tucson de poder acercarse peligrosamente, ya que el conjunto fronterizo consiguió un rally de siete anotaciones.

Sin embargo, para meterle freno a los peloteros de Tucson, se utilizó a Jonathan López para que se bajara la cortina y que Jalisco pudiera conseguir su cuarta victoria al hilo.

Con la obligación de ganar la serie, Charros volverá a salir al diamante de juego de Zapopan para enfrentarse ante Tucson en el compromiso dos que se realizará este sábado 20 de diciembre a las 18:00 horas.