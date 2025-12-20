Peleas de box hoy sábado 20 de diciembre: horarios y dónde ver la cartelera completa

Este sábado, la actividad boxística comienza desde la mañana. En Riad, Arabia Saudita, se disputa la final del WBC Boxing Grand Prix, torneo de prospectos juveniles que tendrá presencia mexicana en los puños de Brandon Mejía Mosqueda.

El mexiquense, invicto con marca de 12-0 y 10 nocauts, se enfrentará en la final de peso pluma a Muhamet Qamili, albano que conoce muy bien el pugilismo mexicano, pues ha entrenado en nuestro país.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje y ambos púgiles marcaron 127.8 libras (57.96 kilos), casi dos libras por encima del límite de la división, pero dentro del rango permitido para esta pelea.

El ganador entrará en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y estará en la lista para disputar el campeonato plata de la división.

En la misma función, el argentino Kevin Cristopher Ramírez se medirá con el bosnio Ahmed Krnjic en la final de peso pesado.

Este evento será transmitido gratis por DAZN, tanto en su plataforma como en su canal de YouTube, a partir de las 9:00 horas.

Cartelera completa en Riad:

Derek Pomerleau vs. Dylan Biggs, final de peso medio.

Mujibillo Tursunov vs. Carlos Utria, final de peso superligero.

Muhamet Qamili vs. Brandon Mejía Mosqueda, final de peso pluma.

Kevin Cristopher Ramírez vs. Ahmed Krnjic, final de peso pesado.

X/BoxAzteca7

Argi Cortés y Yahir “Verdugo” Frank pelean por una buena causa

En Tijuana se tiene programada una función de box en beneficio de los niños atendidos por el DIF de Tijuana. La pelea estelar será protagonizada por Argi Cortés y Yahir Alan Frank.

Argi es campeón norteamericano supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), cuenta con la dirección de Nacho Beristáin y busca una nueva oportunidad para disputar un campeonato mundial.

Esta función será transmitida por ESPN a partir de las 20:00 horas. La pelea entre Argi Cortés y Yahir Frank será televisada por Box Azteca, a través del canal 7, a las 23:00 horas.

Cartelera en Tijuana: