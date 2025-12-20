Sábado, 20 de Diciembre 2025

Futbol hoy 20 de diciembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol este sábado 20 de diciembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 20 de diciembre de 2025 - LaLiga EN VIVO

  • Real Oviedo vs Celta | 07:00 horas | SKY Sports |
  • Levante vs Real Sociedad | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Osasuna vs Alavés | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Real Madrid vs Sevilla FC | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 20 de diciembre de 2025 - Premier League EN VIVO

  • Newcastle vs Chelsea | 06:30 horas | HBO Max, TNT, TNT Sports |
  • Manchester City vs West Ham | 09:00 horas | HBO Max, TNT, TNT Sports |
  • Brighton vs Sunderland | 09:00 horas | HBO Max |
  • Bournemouth vs Burnley | 09:00 horas | FOX One, FOX, Tubi |
  • Wolverhampton vs Brentford | 09:00 horas | FOX One |
  • Tottenham vs Liverpool | 11:30 horas | HBO Max |
  • Everton vs Arsenal | 14:00 horas | FOX One |
  • Leeds United vs Crystal Palace | 14:00 horas | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Partidos hoy sábado 20 de diciembre de 2025 - Serie A Italiana EN VIVO

  • Lazio vs US Cremonese | 11:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Juventus vs AS Roma | 13:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 20 de diciembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • VfL Wolfsburg vs Freiburg | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Augsburg vs Werder Bremen | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Stuttgart vs Hoffenheim | 08:30 horas | SKY Sports |
  • FC Köln vs Union Berlin | 08:30 horas | SKY Sports |
  • RB Leipzig vs Bayer Leverkusen | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 20 de diciembre de 2025 - Copa de Francia EN VIVO

  • US Lusitanos Saint-Maur vs Lille | 08:30 horas | TVC Deportes |
  • Lyon-Duchere AS vs Toulouse | 11:00 horas | TVC Deportes |
  • Vendée Fontenay vs PSG | 14:00 horas | TVC Deportes |

Partidos hoy sábado 20 de diciembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • NEC Nijmegen vs Ajax | 13:00 horas | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

