Este viernes se inauguró el Centro de Voluntarios de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo 2026, un espacio que operará como sede para el proceso de selección de los 4 mil 600 voluntarios que participarán en la justa mundialista y que serán asignados a distintos puntos de Guadalajara y Zapopan.

Durante el acto inaugural, la directora de Voluntarios en Guadalajara, Karla Carrillo, dio la bienvenida a las y los aspirantes interesados en integrarse al programa oficial del Mundial 2026.

“Ser voluntaria en Guadalajara 2011 me cambió la vida. Catorce años después, estoy aquí, honrada de recibirlos en esta que será la casa de quienes harán latir el Mundial, la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para nosotros es muy importante recibirlos y reconocer a cada una de las personas que tendrán aquí su primer contacto con el Mundial. Muchas gracias por hacerlo posible y bienvenidos a casa”, expresó.

Durante la presentación, la Host City Manager de Guadalajara, Montserrat Hidalgo, destacó el alto número de solicitudes por parte de adultos mayores, fenómeno que calificó como único debido al gran interés que han mostrado por formar parte del voluntariado.

“En Guadalajara se ha dado un fenómeno muy especial con la participación de personas adultas mayores que están aquí apoyándonos. Sabemos que más de cuatro mil voluntarias y voluntarios estarán distribuidos en puntos clave de la ciudad y la zona metropolitana: el estadio, las vialidades, los hoteles y el FIFA Fan Festival, que es fundamental para nosotros. Por eso decimos que el voluntariado es parte esencial del legado social del Mundial. No se trata solo de un evento de junio y julio, sino de un legado que va más allá de la infraestructura; hablamos también de un legado social que se construye a través del voluntariado”, señaló.

Por su parte, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus, reveló que el presidente de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX, Mikel Arriola, le aseguró que Guadalajara contará con los mejores partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

“Guadalajara va a ser la mejor sede, con los mejores partidos de toda la primera fase del Mundial. Considerando a México, Estados Unidos y Canadá, la mejor sede y la que tendrá los mejores encuentros es Guadalajara. Me dice: ‘Dime cómo le rezas a Dios, qué haces para que te haya tocado esto’. Por eso digo que Dios nos quiere a todos, pero Jalisco es su ‘chiquiado’”, concluyó.

