Los altos precios de los boletos, sumados a los costos de hospedaje y traslado, están dificultando que los aficionados mexicanos puedan asistir a la Copa del Mundo que se celebrará en su propio país. Incluso seguidores con experiencia en varias justas mundialistas, como Ramiro Reyes y Paolo “Mochila Austera” Flores, aseguran que las tarifas actuales son tan elevadas que muchos tendrán que ver los partidos por televisión, rompiendo una tradición que han mantenido durante años.

Ramiro Reyes, quien ha seguido a la Selección Mexicana en sus últimas tres Copas del Mundo, indicó que, por increíble que parezca, el Mundial en casa deberá ser visto desde la pantalla.

“Para mí, como mexicano, sería prácticamente imposible conseguir boletos debido a la alta demanda. Participé en dos sorteos y en ambos no fui seleccionado. Honestamente, no obtuve ningún boleto y el proceso ha sido extremadamente complicado. Los precios son realmente exorbitantes y no estoy dispuesto a pagar tanto dinero”, señaló.

Reyes recordó que, en Brasil 2014, un boleto costaba alrededor de 70 dólares, mientras que el más caro que adquirió fue en reventa en Rusia, para el partido México ante Alemania, con un valor cercano a los 28 mil pesos, cifra similar al precio actual de una entrada para el debut de México en el Estadio Azteca.

“En Brasil gasté aproximadamente 4 mil pesos en categoría dos, tanto en boletos de FIFA como en reventa. En Rusia, los precios fueron similares, salvo el partido México-Alemania, que se disparó hasta 28 mil pesos. En Qatar, la logística fue mejor, con partidos concentrados en la misma ciudad y boletos disponibles en reventa a precios razonables, lo que facilitó conseguir entradas incluso para quienes no salieron sorteados”, añadió.

Por su parte, Paolo Flores, conocido como “Mochila Austera” y dedicado a ayudar a seguidores a gestionar boletos y viajes a mundiales, asegura que, pese a tener el torneo en casa, la situación ha sido muy diferente.

“Los boletos para ver a la Selección Mexicana son muy costosos, y los gastos de traslado y hospedaje dentro de México elevan aún más el presupuesto. De hecho, lo que tendría que gastar en un solo partido equivale aproximadamente a lo que invertí durante todo un mes en Rusia 2018.

“Los boletos para el partido inaugural están altísimos. Actualmente, los boletos oficiales cuestan alrededor de 40 mil pesos por persona; el vuelo desde Monterrey a Ciudad de México, sin equipaje, ronda los 12 mil pesos, y el hospedaje es muy caro: departamentos modernos cobran unos 21 mil pesos por noche para dos personas, mientras que en Qatar, con la misma cantidad, te hospedabas en un hotel cinco estrellas”, estableció.

Asimismo, destacó que en Rusia y Qatar asistir a todos los partidos de México costaba alrededor de 300 dólares por cuatro juegos, mientras que ahora, con ese mismo monto, solo se podría pagar un boleto para un solo encuentro.

“Los precios parecen inflados por la percepción equivocada de que los europeos pagarían tarifas muy altas, cuando en realidad son los aficionados latinoamericanos quienes suelen costear reventas elevadas. En Rusia, asistir a todos los partidos de México costaba unos 315 dólares en categoría 3, detrás de la portería. Ahora, para este Mundial en Estados Unidos, los boletos cercanos se venden mucho más caros; los 315 dólares que pagaba antes se convertirían en casi seis veces más solo para asistir al partido inaugural”, señaló.

Finalmente, Reyes y Flores coincidieron en que el sistema FIFA Collect ha contribuido al aumento de precios, afectando la asistencia de los aficionados.

“FIFA Collect permite adquirir derechos de entrada, lo que incrementa significativamente los costos. Algunas personas han pagado entre 7 y 8 mil dólares únicamente por este derecho, además del boleto en sí. Debido a estos altos precios, sumados a los costos de hospedaje y movilidad, muchos aficionados que antes podían costear reventas ahora están reconsiderando su asistencia. Incluso seguidores con experiencia en múltiples mundiales están desistiendo, incapaces de afrontar los costos desproporcionados de este torneo”, concluyó.

