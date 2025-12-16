Kylian Mbappé, ganador de la Copa del Mundo de 2018 , entró en un conflicto legal con el Paris Saint-Germain luego de que el club no pagara el salario y demás bonificaciones al delantero, una deuda que ascendió hasta más de 260 millones de euros.

Este martes se dio a conocer que un tribunal laboral de París dictaminó que el PSG debe pagar más de 60 millones de euros a Mbappé . El fallo del tribunal puede ser apelado y es poco probable que ponga fin a la disputa.

No hubo una reacción inmediata del PSG. La relación entre el jugador profesional y el reinante campeón europeo se resquebrajó cuando el delantero decidió en 2023 no extender su contrato, que estaba programado para expirar en el verano de 2024.

Esto privó al club de un jugoso monto por la transferencia, a pesar de haberle ofrecido el contrato más lucrativo en la historia del club, cuando firmó un nuevo acuerdo en 2022. Fue excluido de una gira de pretemporada y obligado a entrenar con los suplentes. Se perdió el partido inaugural de la liga, pero regresó a la alineación para una última temporada después de discusiones con el club, conversaciones que son centrales en la disputa.

Los representantes de Mbappé dijeron que el fallo " confirma que los compromisos deben ser honrados. Restaura una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la ley laboral se aplica a todos ".

Más detalles de la disputa en el Tribunal

El club acusó a Mbappé de retractarse de un acuerdo de agosto de 2023, que supuestamente incluía una reducción salarial si se marchaba, un arreglo que el PSG dijo que estaba destinado a proteger su estabilidad financiera.

El PSG afirmó que Mbappé ocultó su decisión de no extender su contrato durante casi 11 meses, desde julio de 2022 hasta junio de 2023, impidiendo que el club hiciera una venta y causando un daño financiero importante. Lo acusó de violar obligaciones contractuales y los principios de buena fe y lealtad.

Los abogados de Mbappé insistieron en que el PSG nunca ha presentado pruebas de que el delantero acordara renunciar a cualquier pago. Sus abogados afirmaron que el club no pagó salarios y bonificaciones de abril, mayo y junio de 2024.

" Mbappé cumplió escrupulosamente con sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años y hasta el último día ", dijeron sus asesores. " Hizo todo lo posible para evitar litigios, incluso llegando a retirar una denuncia de acoso en un espíritu de conciliación. En total, había estado buscando el pago de sus salarios y bonificaciones durante más de 18 meses ."

El PSG rechazó todas las acusaciones de acoso, destacando que Mbappé participó en más del 94 % de los partidos en 2023-24 y siempre trabajó bajo condiciones conformes con la Carta del Futbol Profesional.

Mbappé se unió al Madrid en el verano de 2024 en un fichaje gratis después de establecer un récord con sus 256 goles anotados en siete años en el PSG, que conquistó la Liga de Campeones este año sin él.

