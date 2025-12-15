La Liga MX dio a conocer este lunes 15 de diciembre de 2025 el calendario oficial del Torneo Clausura 2026, el cual pondrá a los 18 clubes a competir por el título a partir del próximo 9 de enero. El comunicado no solo detalla la jornada inaugural, sino que establece las fechas de los duelos más importantes que marcarán la Fase Regular.

La Jornada 1 arrancará con tres partidos el viernes 9 de enero, destacando el enfrentamiento entre Tijuana y América a las 9:00 PM. En esa misma fecha, se disputará el Debut del Campeón, cuando Rayados reciba a Toluca.

La primera gran revancha del torneo llegará pronto. La Reedición de la Final se vivirá en la Jornada 3, el 17 de enero, con el duelo entre Tigres y Toluca.

El resto de la Fase Regular estará marcada por la concentración de los grandes clásicos, definiendo el camino a la Liguilla, que comenzará en el mes de mayo.

La Fase Final culminará con la Gran Final por el título del Clausura 2026, cuya vuelta está programada para el domingo 24 de mayo.

Duelos trascendentales del Clausura 2026

Clásico Nacional (Jornada 6): Chivas vs. América, 14 de febrero.

Clásico Tapatío (Jornada 10): Atlas vs. Chivas, 7 de marzo.

Clásico Regio (Jornada 10): Tigres vs. Rayados, 7 de marzo.

Clásico Capitalino (Jornada 12): Pumas vs. América, 21 de marzo.

Clásico Joven (Jornada 14): América vs. Cruz Azul, 11 de abril.

